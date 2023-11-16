Набиуллина: годовую инфляцию в России выше 7% нельзя назвать «безобидной»

«Годовая инфляция последовательно растет, начиная с июня, сейчас уже больше 7%, и в соответствии с нашей целью в 4% это повышение нельзя назвать безобидным», — сказала она, комментируя критику в адрес ЦБ в связи с повышением ключевой ставки до 15%.

15 ноября Минэкономразвития сообщило, что годовая инфляция в России за период с 8 по 13 ноября ускорилась до 7,16% с 6,99% на предыдущей неделе.

27 октября совет директоров Банка России в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку — сразу на 2 п. п. до 15%. Необходимость ужесточения денежно-кредитной политики в релизе ЦБ объяснил тем, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий регулятора.

Тогда же ЦБ обновил прогноз по годовой инфляции. Теперь регулятор ожидает инфляцию в диапазоне 7−7,5% (прошлый был 6−7%) по итогам 2023 г. В 2024 г. она снизится до 4−4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

В ноябре Набиуллина допускала дальнейшее повышение ключевой ставки, поскольку ЦБ намерен поддерживать жесткую денежно-кредитную политику еще в течение нескольких кварталов, чтобы вернуть инфляцию к показателю в 4%. Заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова говорила, что регулятор может поднять ставку, если не увидит устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий.