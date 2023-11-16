Госдума приняла закон о повышении МРОТ

Такой МРОТ будет установлен с 1 января 2024 года. Сейчас его уровень — 16 242 ₽. За последние десять лет номинальный МРОТ вырастет, таким образом, почти в четыре раза, с 5 тыс. руб. в 2013-м до 19 тыс. руб. в начале следующего года.

С предложением увеличить МРОТ выступил президент Владимир Путин в минувшем феврале в своем послании Федеральному собранию. Проект подготовил Минтруд. На рассмотрение в Думу его внесли 29 сентября. 25 октября документ одобрили в первом чтении.

В этом году минимальный размер оплаты труда повысили на 6,3%, до 16 242 ₽ в месяц. В прошлом году МРОТ был повышен дважды, в общей сложности почти на 20% (на 8,6% с 1 января и дополнительно на 10% с 1 июня) и в итоге составил 15 279 ₽ в месяц.

В минувшем июне Путин пообещал к 2030 году увеличить МРОТ вдвое.