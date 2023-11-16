Euroclear добрался до Израиля: банки ограничивают операции с ценными бумагами россиян

Депозитарий Euroclear — одна из крупнейших клиринговых систем мира — распространила практику обособления инвестиционных счетов россиян на Израиль. Первым на это обратил внимание основатель инвестиционно-консалтинговой компании SmartGen Марк Ойгман, который на прошлой неделе сообщил о возможной «сегрегации» в своем Telegram-канале.

«Где-то 10 дней назад наши клиенты начали получать звонки от своих банков, в которых им сообщали, что Euroclear попросил сегрегировать счета россиян, чтобы у тех была возможность продавать ценные бумаги и получать купоны на сумму только до €100 000. Мы проверили эту информацию непосредственно у банков, и она подтвердилась», — рассказал Ойгман Forbes.

По его словам, информацию о грядущих ограничениях банки доносили устно, никаких официальных писем клиенты не получали.

Об этом же Forbes рассказал адвокат Александр Зернопольский. Он также отмечает, что никаких официальных писем от банков не было, а о рисках обособления счетов клиенты узнавали, обратившись в банк самостоятельно. «Пока у клиентов нашего офиса мы не зафиксировали тревоги. Но поскольку израильские банки не лучшие советчики, количество консультаций на эту тему резко выросло», — говорит он.

Также информацию о том, что Euroclear требует ввести ограничения на инвестсчета россиян в Израиле подтвердил управляющий партнер израильского адвокатского офиса «Коваленко и партнеры» Алексей Коваленко. По его словам, израильские банки уведомили клиентов о возможности ограничить использование россиянами счетов еще в июле, однако все это время продолжались переговоры о том, как именно это будет сделано и кто именно попадет под ограничения.

Информацию о требовании Euroclear к израильским банкам также распространили инвестиционный блогер Евгений Коган и Telegram-канал Movchan’s Group.

Суть ограничений

Ограничения для активов россиян начали действовать в прошлом году в Евросоюзе и Швейцарии. Суть заключается в том, что граждане России без европейского паспорта или ВНЖ не могут получать на свои счета более €100 000. Эти же ограничения соблюдают депозитарии: если портфель инвестиций превышает €100 000, то зачислять купонный доход, дивиденды или средства от продажи активов следует на специальный сегрегированный счет. А вот распоряжаться таким счетом клиенты не могут, объяснял ранее управляющий партнер Smartly LLC, UAE Вадим Погосьян. Это необходимо, чтобы учитывать активы россиян отдельно и блокировать их в случае нарушения санкционного законодательства.

Поначалу такие ограничения применялись только в Европе, однако постепенно Euroclear начал контролировать, как это требование соблюдают его контрагенты за пределами Евросоюза. В частности, сообщалось о дополнительных ограничениях для россиян в банке Emirates NBD и на Казахстанской фондовой бирже. Сейчас Euroclear рассылает требования об обособлении счетов россиян во все организации по всему миру, где, по данным депозитария, может быть большое количество клиентов из России, говорит источник на финансовом рынке.

Кого это коснется

По словам Алексея Коваленко, переговоры по этому поводу между израильскими банками и Euroclear еще продолжаются. «Израильская сторона настаивает на том, что те, у кого есть израильский паспорт, являются фактически израильтянами, и на них не должны распространяться ограничения, которые должны коснуться россиян, даже несмотря на наличие второго российского паспорта. Как известно, отказ от российского гражданства связан с большими сложностями, процедура занимает много времени, поэтому часто люди просто оставляют российский паспорт из-за невозможности оформить отказ», — говорит адвокат.

«Те из наших клиентов, у кого центр жизни находится в Израиле, то есть, израильское гражданство в жизни человека представлено не только паспортом, но и местом постоянного проживания и налоговым резидентством, большой тревоги не испытывают. В отличие от тех сограждан, кто покинул Израиль и является налоговым резидентом другой страны. Особенно чувствуется градус при звонках из России», — говорит Зернопольский.

По словам Марка Ойгмана, пока в дискуссии побеждает Euroclear.

«Израильские банки будут вводить ограничения на активы всех, у кого есть российское гражданство, независимо от того, являются они налоговыми резидентами Израиля или нет», — говорит он. При этом, отмечает Ойгман, ограничения не коснутся тех россиян, у которых наряду с российскими и израильскими документами есть европейские.

При этом не любое европейское гражданство или ВНЖ будет служить основанием для того, чтобы избежать ограничений, в конечном итоге в каждом случае решение будет принимать сам банк.

В то же время, если ограничения коснутся всех инвесторов, имеющих российское происхождение, то под них могут попасть около 200 000−300 000 счетов в израильских банках, подсчитывает Ойгман.

Кто начал первым

По информации собеседников Forbes, на сегодня пока только один банк на практике начал обособление российских активов — это банк «Дисконт» (входит в тройку крупнейших в Израиле). Остальные финансовые организации ждут окончания переговоров с Euroclear и окончательной формулировки правил игры.

Корреспондент Forbes обратился в банк «Дисконт» через социальные сети. Там сказали, что не знают, как ответить на вопрос о возможности «сегрегации» активов, потому что он является комплексным, и посоветовали обратиться в банк лично.

Forbes также обратился за разъяснениями в Банк Израиля и Euroclear.

При этом возможность инвестировать в иностранные активы у россиян есть и помимо Euroclear, говорит Марк Ойгман. Он указывает, что покупать ценные бумаги можно и через другие клиринговые системы, а также через Израильскую биржу, которая дает экспозицию на международные рынки.