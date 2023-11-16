Байден и Си не оправдали ожидания: китайские акции падают после встречи двух лидеров

Индекс Shanghai Composite SSEC снизился на 0,71% до 3.050,93 пункта, а индекс «голубых фишек» CSI300 — на 0,97% до 3.572,36 пункта.

Гонконгский индекс Hang Seng опустился на 1,36% и составил 17.832,82​ пункта. Индекс China Enterprises HSCE сбавил 1,41%, до 6.116,7 пункта.

Накануне, 15 ноября, президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе первых за год личных переговоров договорились открыть президентскую горячую линию, возобновить контакты между военными ведомствами двух стран и работать над ограничением производства фентанила.

Как сообщил Рейтеру высокопоставленный американский чиновник, Си сказал, что Тайвань является самой большой и опасной проблемой в американо-китайских отношениях. Байден в свою очередь отметил, что Вашингтон стремится поддерживать мир в регионе.

«Рынок был разочарован переговорами, ничто в них не превзошло ожиданий», — сказал один из менеджеров частного фонда, говоривший на условиях анонимности из-за деликатности темы.

Цены на новое жилье в Китае в октябре снизились уже четвертый месяц, показали официальные данные. Меры государственной поддержки не смогли существенно улучшить настроения в адрес погрязшего в долгах сектора недвижимости.

«Импульс в экономическом росте Китая в октябре остался практически неизменным по сравнению с предыдущим месяцем. Стабилизация все еще неустойчива, и впереди есть значительные риски», прокомментировали ситуацию аналитики Gavekal Dragonomics.

Индекс застройщиков CSI000952 снизился на 0,8%, сектор новой энергетики CSI399808 — на 2,4%, а субиндекс полупроводников CSI990001 — на 1,8%.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259628&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.