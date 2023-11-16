15:33 (мск), источник: Финансы Mail.ru

Байден и Си не оправдали ожидания: китайские акции падают после встречи двух лидеров

Китайские ценные бумаги закрыли торги четверга, 16 ноября, в минусе на разочаровании инвесторов итогами встречи лидеров Китая и США Си Цзинпина и Джо Байдена. Усилили негативные растроения данные о сохраняющейся слабости сектора недвижимости, сообщает агентство Рейтер.

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Источник: AP 2023

Индекс Shanghai Composite SSEC снизился на 0,71% до 3.050,93 пункта, а индекс «голубых фишек» CSI300 — на 0,97% до 3.572,36 пункта.

Гонконгский индекс Hang Seng опустился на 1,36% и составил 17.832,82​ пункта. Индекс China Enterprises HSCE сбавил 1,41%, до 6.116,7 пункта.

Накануне, 15 ноября, президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе первых за год личных переговоров договорились открыть президентскую горячую линию, возобновить контакты между военными ведомствами двух стран и работать над ограничением производства фентанила.

Как сообщил Рейтеру высокопоставленный американский чиновник, Си сказал, что Тайвань является самой большой и опасной проблемой в американо-китайских отношениях. Байден в свою очередь отметил, что Вашингтон стремится поддерживать мир в регионе.

«Рынок был разочарован переговорами, ничто в них не превзошло ожиданий», — сказал один из менеджеров частного фонда, говоривший на условиях анонимности из-за деликатности темы.

Цены на новое жилье в Китае в октябре снизились уже четвертый месяц, показали официальные данные. Меры государственной поддержки не смогли существенно улучшить настроения в адрес погрязшего в долгах сектора недвижимости.

«Импульс в экономическом росте Китая в октябре остался практически неизменным по сравнению с предыдущим месяцем. Стабилизация все еще неустойчива, и впереди есть значительные риски», прокомментировали ситуацию аналитики Gavekal Dragonomics.

Индекс застройщиков CSI000952 снизился на 0,8%, сектор новой энергетики CSI399808 — на 2,4%, а субиндекс полупроводников CSI990001 — на 1,8%.

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