Володин пообещал рассмотреть отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ

«Мы с правительством провели окончательные консультации. Есть предложение рассмотреть данный законопроект в приоритетном порядке в течение декабря», — сказал Володин на заседании, его слова привела пресс-служба Госдумы. Он напомнил, что проект уже принят в первом чтении.

Законопроект об отмене комиссии был внесен группой депутатов от «Единой России» в феврале 2020 г. Он предполагал полную отмену комиссии с платы за услуги ЖКХ, а также пеней за несвоевременную или неполную плату. Инициатива была принята в первом чтении в апреле того же года.

Против принятия документа в таком виде выступали участники финансового рынка, и в него была внесена поправка, согласно которой закон в случае принятия распространялся бы только на социально незащищенные группы населения.

Осенью 2021 г. в проект внесли новые изменения, согласно которым комиссии должны были быть отменены для всех групп населения. Комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству одобрил поправки ко второму чтению, но в итоге их рассмотрение было отложено на неопределенный срок.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что индексации тарифов ЖКХ в ближайшие полтора года быть не должно, и объявил об отсрочке тарифов до лета 2024 г. Перенос индексации тарифов на лето следующего года, как говорила «Ведомостям» председатель комиссии Госдумы обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская, тяжелое, но правильное решение. Тогда она уточнила, что в коммунальной сфере работает много людей, поэтому нужно предусмотреть механизм компенсации выпадающих доходов.