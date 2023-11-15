Внешний фон будет стимулировать покупки российских акций

Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Рынки Азии растут, нефть дорожает. В США продолжает замедляться инфляция, что обещает завершение цикла ужесточения. В Китае промышленность ускорилась более высокими темпами, чем ожидалось, а розничные продажи оказались активней. Столь позитивные внешние сигналы будут способствовать тому, что утро на отечественной площадке пройдёт в положительном ключе. При этом рубль продолжает укрепляться и может взять отметку 90 за доллар уже в дневные часы.

По итогам торгов 14 ноября Индекс МосБиржи — 3212,39 п. (-1,1%), а Индекс РТС — 1116,97 п. (-0,04%).

Лишь сектор информационных технологий смог закрыть день в плюсе (+0,25%). Остальные 9 отраслевых индекса снизились. Наибольшее падение было в потреблении (-3,04%).

Проблемы могут начаться не только у российского трубопроводного газа, но и у СПГ. Плюс США решили затеять расследование в отношении судоходных компаний, которые действуют в нарушение нефтяных санкций против РФ. Штрафам могут подвергнуться до сотни судов. Кроме того, Financial Times пишет о том, что Вашингтон нацелился на тотальный вынос российского газа со своей европейской вотчины. На сей раз целью санкций могут стать поставки СПГ. В США намерены запретить покупать газ с проекта «Арктик СПГ 2» европейским и азиатским союзникам. На этом фоне бумаги «НОВАТЭК» (NVTK) теряли почти 2%.

Американский и китайский оптимизм разогревают нефть

Нефть торговалась в плюсе, а Brent приближалась к отметке $83 за баррель. Меж тем, по данным API, на неделе до 10 ноября коммерческие запасы нефти в США выросли на 1,335 млн баррелей, бензина +195 тыс. баррелей, а дистиллятов −1,02 млн баррелей. Однако текущий импульс на рынке нефти также сформирован оптимистичными ожиданиями по поводу прекращения цикла ужесточения в США. Плюс данные по промышленности в КНР оказались чуть лучше ожиданий, да и вспомним о том, что накануне МЭА повысила прогноз роста спроса на нефть в текущем году на 100 тыс. баррелей до 2,4 млн баррелей прироста, или 102 млн баррелей в сутки.

По состоянию на 9:00 мск:

WTI — $78,57 (+0,40%),

Brent — $82,84 (+0,45%),

Золото — $1970,90 (+0,22%).

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