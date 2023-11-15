Власти перераспределят более ₽1 трлн из закрытой части бюджета в открытую

Правительство и депутаты доработали проект федерального бюджета ко второму чтению в Госдуме, запланированному на 15 ноября. Обновленный документ предполагает сокращение доли закрытых расходов в 2024 году примерно на 3 п.п. относительно первоначальной версии — с 30 до 26,8% всех трат, рассчитал РБК.

Средства из закрытой части предлагается перераспределить в открытую, в результате чего объем последней увеличится сразу на 1,17 трлн руб., до 26,82 трлн руб. (это чистый объем перераспределения — сумма переводов из закрытой части в открытую минус сумма перераспределений в обратную сторону. — РБК). Основной объем такого перераспределения приходится на раздел «Национальная оборона», открытая часть которого увеличивается на 725 млрд руб. Общий уровень ассигнований на оборону, запланированный в первом чтении, составлял около 10,8 трлн руб.

Уровень прозрачности бюджета, измеряемый долей закрытых расходов, таким образом, повышается. В 2021 году доля закрытых расходов составляла 15,2%, по итогам 2022 года — чуть более 19%, следовало из соответствующих законов об исполнении бюджета.

На что перераспределят траты.

Совокупный объем расходов федерального бюджета на 2024 год остался неизменным и составил 36,66 трлн руб., следует из проекта ко второму чтению (так и должно быть по правилам). Однако соотношение открытых и закрытых трат изменилось: если одобренная Госдумой в первом чтении версия предполагала объем открытых ассигнований в размере 25,65 трлн руб., то ко второму чтению показатель вырос до 26,82 трлн руб. Закрытая часть, соответственно, сократилась — с 11 трлн до 9,84 трлн руб.

Основная часть перераспределения из закрытой части в открытую коснулась раздела «Национальная оборона», следует из расчетов РБК на основе бюджетных материалов. Она составляет 725 млрд руб. Более 40% указанной суммы (305,26 млрд руб.) предлагается направить в том числе на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в оборонной сфере (медицина, связь), социальные гарантии военнослужащим, совершенствование военно-политической и психологической работы в вооруженных силах. Более 370 млрд руб. составляет увеличение в 2024 году открытых расходов на выплату персоналу в вооруженных силах в рамках комплекса мероприятий по обеспечению довольствием военнослужащих, зарплатой гражданского персонала, выплат пособий и компенсаций.

Вторым разделом по объему перераспределения выступает «Национальная экономика» — на него из закрытой части предлагается перенаправить 152,49 млрд руб. В частности, за счет этого будет увеличено открытое финансирование развития промышленности (в совокупности на 18 млрд руб.), сельского хозяйства (на 4,5 млрд руб.), а также программы содействия занятости населения (на 2 млрд руб.). Кроме того, за счет бывших закрытых расходов планируется выдать субсидии на создание центров инженерных разработок (1,5 млрд руб.).

Довольствие военных.

Масштабное перераспределение из закрытой части запланировано также по разделу «Социальная политика» — дельта по всем изменениям составит 141,15 млрд руб. в 2024 году. Наиболее крупные корректировки будут связаны с выплатами персоналу по госпрограмме «Обеспечение обороноспособности страны» — на эти цели в 2024 году из закрытой части переведут 181,86 млрд руб.

Из поправок к проекту бюджета также следует, что в 2024 году не будет пропущена индексация довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств (МВД, ФТС, ФССП, противопожарной службы), как предполагалось ранее. Соответствующие пункты исключены из его текста ко второму чтению. Аналогичные поправки внесены и ко второму чтению законопроекта «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с федеральным законом “О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов”. РБК направил запрос в Минфин и Минобороны. При этом оклады госслужащих, судей, прокуроров, как и предполагалось при первом чтении бюджета, не будут индексироваться в 2024 году.

По изначальной оценке Минфина, пропуск индексации всех этих категорий обеспечил бы бюджету 28 млрд руб. в 2024 году, около 134 млрд руб. в 2025 году и 139 млрд руб. в 2026 году.

Единственным разделом, где открытая часть сократилась, стали «Общегосударственные вопросы» — снижение составило 8,1 млрд руб.

Нетипичные поправки.

Проект бюджета верстался в достаточно оперативном режиме, поясняет масштаб перераспределения директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Все, что касается «достаточно сложных вопросов финансирования, связанного со специальной военной операцией», могло быть просто не до конца согласовано «в силу сложности этих процедур», считает он.

Этим, по словам Климанова, может объясняться и изменение решения относительно индексации окладов военных, и в целом большое количество поправок ко второму чтению.

Значительная часть увеличения расходов по направлению «Национальная оборона» не связана с боевыми действиями напрямую в виде закупки вооружений и техники, а ориентирована на инвестиции в расширение производственных мощностей, поясняет директор ИНП РАН Александр Широв. Речь идет об импортозамещении, производстве станков и оборудования, строительных работах, перечисляет он.

«Поскольку ничего секретного в этом нет, кроме целей использования, выведение такого рода расходов в открытую часть существенно упрощает процедуры, снижает транзакционные издержки. Какой смысл в закрытой части держать, условно, покупку станка?» — рассуждает эксперт.

Ранее в Минфине оценивали совокупный объем перераспределения расходов федерального бюджета ко второму чтению в 6,7 трлн руб., писал РБК. Структурно поправки в ведомстве разделили на несколько групп: финансовое обеспечение специальной военной операции, реализация предложений депутатов, финансирование новых регионов, межбюджетные трансферты и т.д.

В частности, ко второму чтению правительство дополнительно распределило среди новых регионов особые субсидии на 2024 год, направленные в том числе на социальную поддержку граждан, чьи дома утрачены или повреждены в результате боевых действий (24,7 млрд руб.), восстановление распределительных сетей (3 млрд руб.), развитие угольной отрасли в ДНР и ЛНР (2,2 млрд руб.), докапитализацию местных фондов развития промышленности (3,9 млрд руб.) и т.д.

Ко второму чтению, путем добавления новой расходной статьи, на 2024 год выделяется 70 млрд руб. имущественного взноса в ППК «Фонд развития территорий». Цель — финансовое обеспечение мероприятий по переселению жителей «отдельных субъектов» РФ.