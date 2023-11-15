Снова рост ставок: банки продолжают повышать проценты по вкладам

Ставки по вкладам продолжают расти, однако темпы роста замедлились в несколько раз по сравнению с предыдущей неделей.

Средняя доходность вкладов на 6 месяцев приблизилась к отметке 13% годовых. По сравнению со ставками на 8 ноября, индекс ставок по вкладам в топ-50 крупнейших банков вырос на 0,09−0,16 процентных пункта к 14 ноября. В результате значения индекса составили 12,21−12,96% годовых.

За прошлую неделю ставки изменили 12 банков из топ-50, из них 4 банка входит в топ-20 крупнейших банков.

Темпы роста ставок на 3 и 12 месяцев немного отстают от вкладов на 6 месяцев, следует из данных ФинУслуг.

Максимальные ставки в топ-20 банков остаются на уровне 14−17%. Лидером по доходности в топ-20 банков остается МКБ, предлагающий 17% годовых по вкладу «МКБ. Преимущество+» на 3 и 6 месяцев при открытии вклада на платформе Финуслуги.

По вкладам, которые можно открыть онлайн на Финуслугах, средняя доходность выросла на 0,22−0,24 процентных пункта. Средняя доходность вкладов на 3 и 6 месяцев превышает 13% годовых. Средние ставки составляют 12,84−13,69% годовых. Максимальные ставки на Финуслугах достигают 17% годовых.

Доходность вкладов на три месяца

За прошедшую неделю средняя ставка по вкладам на три месяца в топ-50 банков выросла на 0,09 процентных пункта и составляет 12,54% годовых. Средняя ставка по онлайн-вкладам на Финуслугах выросла на 0,23 процентных пункта и составляет 13,17% годовых.

Наиболее выгодное предложение по вкладам на три месяца на Финуслугах у МКБ — 17% годовых.

Доходность вкладов на шесть месяцев

Средняя ставка по банковским вкладам на срок шесть месяцев в топ-50 банков выросла на 0,16 процентных пункта и составляет 12,96% годовых. Средняя ставка по вкладам на шесть месяцев, доступным онлайн на Финуслугах, выросла на 0,22 процентных пункта и составляет 13,69% годовых.

Максимальную ставку на Финуслугах предлагают МКБ, Банк ДОМ.РФ и Росбанк — 17% годовых.

Доходность вкладов на год

Средняя ставка по вкладам на год в топ-50 банках выросла на 0,09 процентных пункта и составляет 12,21% годовых. Средняя ставка по онлайн-вкладам на Финуслугах выросла на 0,24 процентных пункта и составляет 12,84% годовых.

Максимальную ставку по годовым вкладам на Финуслугах предлагает Банк ДОМ.РФ — 14,3% годовых.

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