Рынок кредитных карт в 2023 году может превысить 3 трлн рублей

К концу 2023 года объем портфеля кредитных карт у российских банков может вырасти до рекордных 3,1 трлн рублей, в 2022 году он был на уровне 2,4 трлн рублей, следует из прогноза аналитиков Frank RG (опубликован в исследовании «Рынок банковских услуг в России 2017−2023»). Если всему розничному рынку в 2023 году ЦБ предрекает рост на уровне 20−23%, то кредитки растут почти втрое быстрее — на 58%.

Миллионы новых лимитов

У этого рынка есть еще место для маневра — лишь половина — 52% из 46,7 млн — выданных кредиток активна. При этом проникновение кредиток в России среди экономически активного населения не превышает 20%. Причина — в стране до сих пор к кредитным картам относятся как к «запасному кошельку», причем и банк-продавец и заемщик, считают аналитики Frank RG. Только 37% карт оформлены для оплаты покупок.

При этом риски кредитных портфелей в этом сегменте снижаются за счет перехода низкокачественных клиентов в микрофинансовые организации (МФО) на фоне регуляторных ужесточений. Доля задолженности по кредиткам сроком более 90 дней в 2022 году упала до 12%, что ниже опасного уровня кризисных 2014−2015-х гг (17%).

В прошлом году банки начали соревноваться за длину льготного периода — сроки превышают порой 100 дней. И это привело к заметному замедлению амортизации портфелей. За год она снизилась на 4 процентных пункта (п.п.), до 30%.

«В топ-10 банков по портфелю, максимальное значение амортизации превышает 60%, минимальное достигает 5−10%», — отмечается в исследовании. В банках с высокой амортизацией портфеля кредитных карт преобладают клиенты-транзакторы, которые активно используют лимит для небольших покупок и гасят долг в течение льготного периода. У тех игроков, где оборачиваемость портфеля ниже среднерыночного уровня в 30%, преобладают клиенты-заемщики, погашающие задолженность в течение длительного времени минимальными платежами.

Кредитки манят

В конце октября 2023 года Банк России со ссылкой на данные бюро кредитных историй сообщал, что общее число заемщиков в первом полугодии составило 47 млн человек.

Регулятор отмечал, что в основном население набирало кредитные карты: уникальных заемщиков по ним за год стало больше на 15%, или на 3 млн человек — их число достигло 23 миллионов человек и сравнялось с количеством заемщиков по кредитам наличными. Таким образом, кредитки набирают аудиторию быстрее остальных кредитов, в которые пришло только 2 млн человек.

ВТБ также ждет по итогам года, что рынок кредитных карт превысит 3 трлн рублей, указали в его пресс-службе. Там также отмечают рост спроса на кредитные карты у клиентов. Средний лимит в рамках 2023 года менялся не сильно — при его пересмотре в сторону увеличения банк отталкивается от платежной дисциплины и текущей долговой нагрузки заемщика, говорится в комментарии банка на запрос Frank Media.