«Роснефть» может выплатить промежуточные дивиденды в 30,77 рублей на акцию
Такую рекомендацию акционерам дал совет директоров госкомпании.
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Такую рекомендацию акционерам дал совет директоров госкомпании.
Совет директоров Роснефти рекомендовал промежуточные дивиденды в 30,77 рубля на акцию, следует из материалов компании. По итогам 2022 года суммарные дивиденды составили 38,36 рубля.
Список акционеров для получения дивидендов будет составлен по данным реестра на 11 января 2024 года. Внеочередное собрание, на котором акционеры будут голосовать по выплате дивидендов пройдет в заочной форме 22 декабря. Выплаты компания намерена осуществить не позднее 25 января.
«На выплату промежуточных дивидендов рекомендовано направить не менее 50% от чистой прибыли по МСФО по итогам работы за первое полугодие 2023 года», — говорится в сообщении компании. Чистая прибыль за первое полугодие составила 652 млрд руб.
Дивидендная политика «Роснефти» предполагает выплат акционерам дважды в год в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Среди крупнейших акционеров «Роснефти»: «Роснефтегаз» (40,4%), ВР Russian Investments (19,75%) и катарская QH Oil Investments (18,46%).