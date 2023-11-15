«Роснефть» может выплатить промежуточные дивиденды в 30,77 рублей на акцию

Совет директоров Роснефти рекомендовал промежуточные дивиденды в 30,77 рубля на акцию, следует из материалов компании. По итогам 2022 года суммарные дивиденды составили 38,36 рубля.

Список акционеров для получения дивидендов будет составлен по данным реестра на 11 января 2024 года. Внеочередное собрание, на котором акционеры будут голосовать по выплате дивидендов пройдет в заочной форме 22 декабря. Выплаты компания намерена осуществить не позднее 25 января.

«На выплату промежуточных дивидендов рекомендовано направить не менее 50% от чистой прибыли по МСФО по итогам работы за первое полугодие 2023 года», — говорится в сообщении компании. Чистая прибыль за первое полугодие составила 652 млрд руб.