11:51 (мск), источник: Аргументы и факты

Профессор Коган оценил шансы на дальнейшее падение доллара ниже 90 рублей

Курс доллара в ходе торгов на валютной секции Мосбиржи опустился ниже 90 рублей впервые с 27 июля. В моменте «американец» подешевел до 89,6 рубля, потеряв около 1%, но затем немного скорректировался. Евро торгуется по 97,6 рубля, курс юаня снижался до 12,37 рубля. У российской национальной валюты есть все шансы укрепиться еще сильнее, считает профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), автор Telegram-канала bitkogan Евгений Коган.

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«Рубль получил мощный импульс на укрепление. Если торги закроются сегодня на уровне ниже 90 рублей по доллару — это откроет возможности для дальнейшего снижения иностранной валюты. И оно с большой вероятностью состоится», — сказал финансист.

По мнению профессора Когана, за последний месяц рубль значительно подорожал относительно доллара благодаря указу президента Владимира Путина о продаже валютной выручки экспортерами, дорогой нефти и высокой ключевой ставке Центробанка.

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