Профессор Коган оценил шансы на дальнейшее падение доллара ниже 90 рублей
Курс доллара в ходе торгов на валютной секции Мосбиржи опустился ниже 90 рублей впервые с 27 июля. В моменте «американец» подешевел до 89,6 рубля, потеряв около 1%, но затем немного скорректировался. Евро торгуется по 97,6 рубля, курс юаня снижался до 12,37 рубля. У российской национальной валюты есть все шансы укрепиться еще сильнее, считает профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), автор Telegram-канала bitkogan Евгений Коган.