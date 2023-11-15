Пора и счет знать: долг россиян перед МФО достиг рекордных 350 млрд

Россияне набрали микрокредитов почти на 350 млрд рублей, следует из данных крупнейшего объединения участников микрофинансового рынка СРО «МиР». За год этот объем увеличился на 18%, а число клиентов МФО перевалило за 20 млн. Крупнейшие игроки рынка отмечают еще более стремительный рост выдач — в 1,5−2 раза. Ставки доходят до 292% годовых, и тем не менее займы берут, чтобы на фоне роста инфляции сохранить привычный уровень жизни. Риски в том, что за микроссудами идут люди, которым уже отказали банки из-за высокой долговой нагрузки. Причем рынок не охлаждает даже повышение ключевой. ЦБ приходится вводить другие ограничения — без них, по оценкам экспертов, выдачи росли бы вдвое быстрее.

Зачем россияне активно берут микрозаймы

По итогам III квартала 2023-го общий объем микрозаймов достиг 348,1 млрд рублей, это на 18,2% больше, чем в тот же период прошлого года. Несмотря на обновление рекордного показателя, темпы роста портфеля замедлились, отметили в СРО «МиР» (совокупный портфель микрозаймов компаний, входящих в него, превышает 85% от всего рынка, данные СРО есть у «Известий»). Например: во II квартале динамика составляла 6,4% против 5,5% в III.

В организации считают, на это повлияли ограничения ЦБ. Банк России в этом году ввел макропруденциальные лимиты (требования к доле рискованных ссуд в выдачах). Также с 1 июля вступило в силу ограничение максимальной ставки по микрокредитам с 1 до 0,8% в день. При этом предельное значение полной стоимости займа уменьшено с 365 до 292% годовых, а максимальный размер суммы всех переплат — до 130%.

Россияне продолжают брать краткосрочные и среднесрочные ссуды дистанционно, подстегивая тем самым тренд по уходу рынка в онлайн. На этот сегмент приходится основная часть выдач: 205,2 млрд рублей, или на треть больше прошлогодних цифр.

Финансовый директор группы Eqvanta Яков Ромашкин подтвердил: объем оформленных ссуд за год в его компании увеличился на 19%, и драйвером послужили именно выдачи в онлайн-каналах.

Количество действующих клиентов в секторе МФО по итогам III квартала достигло 19,9 млн — на 2,7 млн человек больше, чем годом ранее. Причина в том, что сохраняется тенденция по переходу банковских клиентов в микрофинансовый сегмент, пояснили в СРО «МиР».

В крупных МФО «Известиям» подтвердили эти тенденции. Портфель займов по сравнению с тремя кварталами 2022-го увеличился более чем вдвое, превысив 9,5 млрд рублей, сообщил коммерческий директор МФК «МигКредит» Марат Аббясов.

— В 2023 году объем выдач увеличился на 54% к аналогичному периоду прошлого года. А количество уникальных клиентов еще больше — на 58%. Основной причиной такого бурного роста стало более сдержанное поведение заемщиков в первой половине 2022-го в связи с геополитической повесткой. Поэтому показатели в 2023-м на фоне прошлого года сильно выигрывают, — с оптимизмом говорит управляющий директор МФК «Лайм-Займ» Олеся Киселева.

Портфель кредитов год к году вырос на 42%, отметил гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. Спрос на ссуды остается высоким, потому что люди привыкли к определенной модели потребления, а рост реальных доходов не поспевает за инфляцией. Растет доля займов на текущие потребности, а вот на крупные покупки, напротив, снижается, добавил он.

Согласно оценкам Минэка, по итогам 2022-го рост цен составил 11,9%, а в 2023-м он ожидается на уровне 7,5%. Потребительская инфляция обычно ощущается значительно выше.

Участники рынка также сообщили, что, несмотря на рост портфеля займов, не фиксируют изменений в уровне просрочки.

— Бизнес-модели, сложившиеся в секторе МФО по итогам уроков 2020-го, оказались жизнеспособными, несмотря на все шоки прошлого года. Конечно, понадобились уточнения в риск-моделях, и порой даже очень жесткие, но рынок выстоял и подошел к 2023-му уже адаптированным, что позволило показать ему рост, — отметил председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев.

По его оценкам, к концу года портфель микрозаймов достигнет 360 млрд рублей.

Как ЦБ пытается охладить рынок МФО

Еще одна причина того, что клиенты идут в МФО, — повышение ставок в банковском секторе во втором полугодии 2023-го, полагает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. Вслед за подъемом ключевой (до 15% в октябре) ссуды подрожали до 25% годовых, писали ранее «Известия». При этом на ставки МФО ужесточение денежно-кредитной политики напрямую не влияет, поскольку там по-другому выстраивается ценообразование.

Кроме того, Иван Уклеин отметил, что банки стали ужесточать подход к заемщикам с высокой долговой нагрузкой — всё это подтолкнуло россиян искать альтернативные источники финансирования. И всё же нельзя сказать, что регуляторные ограничения совсем не могут сдержать кредитование. Например, в «МигКредит» оценили: если бы компании не пришлось соответствовать новым требованиям ЦБ, то рост был бы еще на 15−20% больше фактического.

Банк России при этом продолжает ужесточать регулирование, уменьшая макропруденциальные лимиты. Еще в III квартале на клиентов с предельной долговой нагрузкой в 80% (на погашение долгов у них уходит такой процент дохода) должно было приходиться 30% оформленных ссуд, а в IV квартале — уже 15%.

«Известия» направили запрос в регулятор. В СРО «МиР» подтвердили: доля заемщиков с высокой долговой нагрузкой уже снижается, вслед за этим сокращается и доля просроченной задолженности.

Сейчас главный плюс в том, что закредитованные граждане больше не смогут получить дополнительные ссуды, что предотвратит их банкротство, считает эксперт по финансам и инвестициям Эван Голованов. Но в целом на фоне ускоренной инфляции плюсов от роста объемов микрозаймов в России особых нет. Это невыгодно для государства (займы придется гасить с высокими процентами, а эти деньги могли бы пойти в экономику), а также говорит о сохранении финансовой напряженности.

Он уверен, что необходимо решать проблемы с повышением цен, так как люди, пострадавшие от инфляции, станут новыми клиентами микрокредиторов. При этом стоит учесть и риск расширения рынка серых игроков — именно к ним пойдут люди, получившие отказы и в банках, и в МФО.