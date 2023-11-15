Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей впервые с 27 июля

По данным на 10:35 мск, доллар снижался на 0,67%, до 89,99 рубля.

К 10:50 мск курс доллара ускорил снижение и находился на уровне 89,88 рубля (-0,8%). В то же время евро терял 0,43%, опускаясь до 97,7 рубля, курс юаня снижался на 0,58%, до 12,398 рубля.