Китай и США. Финансисты нашли политические причины падения доллара

Курс доллара в ходе торгов на валютной секции Мосбиржи опустился ниже 89 рублей впервые за четыре месяца. У неожиданно мощного укрепления рубля есть как экономические, так и политические причины, рассказали aif.ru финансисты.

Политические причины укрепления рубля.

Одна из важных политических причин укрепления рубля заключается в том, что участники рынка ожидают изменения геополитической ситуации вокруг России, заявил aif.ru директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков.

«Курс подошел к отметке в 89 рублей за доллар и может уйти еще ниже из-за геополитики. Это все, что связано с конфликтом на Украине и его возможным переходом в переговорную фазу, но не только», — рассказал эксперт.

«Также сегодня ожидаются итоги переговоров Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. Они могут иметь много важных последствий для России. Есть масса вещей, о которых они могут договориться, в том числе и о сокращении поставок в РФ высокотехнологичной продукции. Это автоматически означает снижение спроса на валюту со стороны импортеров, а значит — укрепление рубля», — добавил он.

По словам Ярослава Кабакова, о планах Белого дома прекратить закупки Россией китайских чипов для нужд оборонной промышленности и других компонентов прямо говорила министр финансов США Джанет Йеллен. Пекин может пойти на уступки Вашингтону в обмен на восстановление высоких объемов двусторонней торговли.

Экономические причины укрепления рубля.

За последний месяц рубль подорожал к доллару на 8,5% благодаря указу президента Владимира Путина о продаже валютной выручки экспортерами, дорогой нефти и высокой ключевой ставке Центробанка, говорит aif.ru профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), автор Telegram-канала bitkogan Евгений Коган.

«Рубль получил мощный импульс на укрепление. Если торги закроются сегодня на уровне ниже 90 рублей по доллару — это откроет возможности для дальнейшего снижения иностранной валюты. И оно, судя по динамике курса, с большой вероятностью состоится», — сказал финансист.

Укреплению рубля способствует возросший интерес россиян к сбережениям в нацвалюте. После того, как Центробанк поднял ключевую ставку до 15%, банки стали предлагать вклады с доходностью 13−14% годовых, а выдавать кредиты под 17%-25% годовых. «Сбережения выросли, а объем трат сократился, в том числе и на импортные товары. Кроме того, под такой процент брать кредит на развитие и запасы невыгодно, а значит, и валюту покупать стали меньше», — пояснил профессор Коган.

Что касается исполнения указа президента об обязательной продаже валютной выручки, то экспортеры продавали ее и раньше, но каждые первые числа месяца откупали постоянно дорожающую валюту обратно. «Теперь их обязали предоставлять план купли-продажи валюты на будущее, то есть играть в игру “сегодня продали, завтра откупили”, уже не получается», — отметил эксперт.

Еще одна важная внешняя чисто экономическая причина укрепления рубля — снижение доллара ко всем остальным мировым валютам из-за ожиданий скорого смягчения монетарной политики со стороны Федеральной резервной системы США, считает Ярослав Кабаков.

«В Америке вышли данные о замедлении инфляции, поэтому причин для ужесточения политики ФРС участники рынка не видят, и ждут доллар послабее. Отсюда мы получили двойной удар по валюте в курсе рубля, прежде всего — именно по доллару», — пояснил эксперт.