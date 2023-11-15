Инвесторам не хватило терпения

Рынок накануне. Настроения инвесторов резко ухудшились: индекс МосБиржи по итогу дня просел на 1,1%, до 3212,39 п., индекс РТС отступил на 0,04%, до 1116,97 п.

В отраслевом разрезе положительную динамику показал лишь индекс МосБиржи Информационных технологий. Лучше других смотрелись акции Яндекса (YNDX 2643 ₽, +1,97%) на фоне сообщения Reuters о том, что нидерландская головная компания Yandex N.V. рассматривает возможность единовременной продажи всех своих российских активов. По оценке Reuters, сумма сделки может составить порядка $5−6 млрд.

Акции Сегежи (SGZH 4,27 ₽, −4,75%) оказались среди аутсайдеров на фоне публикации слабой отчетности за III квартал 2023 года.

По оценкам Банка России, за 10 месяцев с начала 2023 года положительное сальдо счета текущих операций составило $53,8 млрд по сравнению с $40,9 млрд в конце сентября. Эти данные оказали поддержку рублю, который укрепился к доллару США до 90,6000 ₽, к евро до 98,125 ₽

Основные новости и события. Российские операторы связи выступили против создания сети IoT на частотах Tele2, подконтрольного Ростелекому (RTKM 80,22 ₽, −1,5%). Они считают, что это грозит монополизацией рынка и ростом цен на услуги IoT (интернета вещей).

Акционеры Банка Авангард (AVAN 1158 ₽, 0,0%) одобрили дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере 57 ₽ на одну акцию, что соответствует дивидендной доходности около 4,9% по текущим котировкам.

Газпром (GAZP 166,65 ₽, −0,01%) завершил 90,53% работ по строительству Амурского ГПЗ.

В Минтрансе заявили, что субсидирование российских авиакомпаний за выполненные полеты внутри РФ, скорее всего, не будет продлеваться на 2024 год.

За 10 месяцев с начала 2023 года общий пассажиропоток авиакомпаний группы Аэрофлот (AFLT 38,1 ₽, −0,02%) увеличился до 4,2 млн пассажиров, на 19,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рост отмечается как на внутренний линиях (на 6,7%), так и на международных (в два раза). Показатель занятости пассажирских кресел повысился на 8,0 п. п., до 89,8%.

Из опубликованного во вторник отчета МЭА следует, что в октябре 2023 года Россия сократила экспорт нефти и нефтепродуктов на 70 тыс. барр./сут, до 7,5 млн барр./сут. Доходы России от поставок нефти за рубеж уменьшились на $25 млн, до $18,34 млрд на фоне снижения мировых цен. В октябре в России добывалось в среднем 9,53 млн барр./сут по сравнению с 9,5 млн барр./сут в сентябре.

Ожидания и торговые идеи.

В среду утром на мировых рынках складываются позитивные настроения: японский индекс Nikkei 225 растет на 2,57%, китайский индекс Shanghai Composite — на 0,42%. Еврокомиссия собирается обнародовать в среду 12 пакет антироссийских санкций, что может спровоцировать повышенную волатильность на российском рынке.