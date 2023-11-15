ЕК улучшила прогноз по ВВП России со снижения на 0,9% на рост на 2% в 2023 году

Осенний прогноз опубликован на сайте ЕК. Его авторы считают, что России удалось перенаправить большую часть экспорта, особенно сырьевые товары, в Китай, Индию и другие страны. Но добровольное сокращение добычи нефти и «трудности с заменой утраченных европейских рынков газа» будут ограничивать восстановление экспорта во второй половине 2023 года. Снижение темпов роста в последующие годы объясняется ослаблением внутреннего спроса, «узкими местами в производстве», особенно в связи с дефицитом рабочей силы и «ухудшением потенциала экономического роста».

Инфляция, по мнению ЕК, по итогам года составит 6%. Ожидается, что жесткая денежно-кредитная политика и замедление экономики приведут к снижению инфляции до 4,6% в 2024 году и до 4% в 2025-м. Отмечается, что в апреле инфляция снизилась до трехлетнего минимума, но затем ускорилась, этому способствовали «высокие темпы роста заработной платы на ограниченном рынке труда и внутренний спрос, подкрепленный бюджетными стимулами».

Дефицит федерального бюджета, по прогнозу ЕК, в 2023-м превысит 2% ВВП. Аналитики ожидают, что расходы на оборону в 2024 году «резко возрастут», однако бюджет «будет оставаться в значительной степени под контролем, так как правительство доказало свою способность решать проблему доходов». Ожидается, что положительно на налоговых поступлениях отразятся цены на нефть.

Еврокомиссия также улучшила прогноз роста мировой экономики в 2023-м с 2,8% до 3,1% и ухудшила прогноз на 2024 год с 3,1% до 2,9%. Ожидается, что рост ВВП в Евросоюзе составит 0,6%. В мае ЕК ожидала рост на 1%. Показатель на 2024 год снижен с 1,7% до 1,3%. В зоне евро, в которую входят 20 стран, прогноз ухудшился с 1,1% до 0,6% в 2023 году и с 1,6% до 1,2% в 2024-м. Прогноз уровня инфляции в зоне евро улучшен с 5,8% до 5,6% в 2023 году, но ухудшен с 2,8% до 3,2% в 2024-м.

Впервые Еврокомиссия дала прогноз по новым странам-кандидатам в ЕС — Украине, Молдавии, Боснии и Герцеговины. Ожидается, что украинская экономика вырастет на 4,8% в 2023 году, на 3,7% — в 2024-м и на 6,1% в 2025-м.

Как борьба ЕЦБ с ростом цен сократила размеры экономики зоны евро — в публикации «Ъ» «ВВП снизился вместе с инфляцией».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259072&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.