Доллар упал до минимума за 3,5 месяца. Эксперты рассказали, будет ли он дешевле 90

Как обратил внимание Константин Церазов, экономист, бывший старший вице-президент банка «Открытие», в последние сессии на валютном рынке Мосбиржи наблюдается снижение объема торгов. Это говорит о слабом спросе на валюту со стороны импортеров при сохранении значительного предложения со стороны экспортеров. «Это выглядит закономерным следствием быстрого повышения ключевой ставки, которое влечет за собой и повышение ставок по кредитам/депозитам», — отметил экономист.

В таких обстоятельствах населению выгоднее сберегать, нежели потреблять, и перспективы снижения спроса на импортные товары, от которых Россия сильно зависит, побуждает импортеров сократить покупку валюты. Укрепление рубля стимулирует россиян покупать подешевевшую валюту (по данным ЦБ, нетто-покупка валюты физлицами выросла в октябре в 3 раза), но масштабы подобных операций исторически не слишком велики и не могут оказать заметное влияние на стоимость валют.

Константин Церазов подчеркивает, что при этих условиях курс доллара к рублю продолжает оставаться в диапазоне 90−95.

Это выглядит компромисом для большинства участников экономической деятельности. Выход из данного коридора вниз при текущем положении вещей возможен. Однако в таком случае правительство может посчитать, что слишком сильный рубль вредит бюджету, и скорректировать параметры обязательной продажи валютной выручки российскими экспортерами, или начать с вербальных интервенций. Константин Церазов экономист

По мнению ведущего аналитика «Открытие Инвестиции» Андрея Кочеткова, в моменте не исключено укрепление рубля даже до диапазона 85−90 за доллар.

«Корреляция рубля и нефти в последнее время почти не существует. Укрепление российской валюты происходит исключительно на факторах указа по обязательной продаже валюты экспортёрами и высокой ставки ЦБ РФ на уровне 15%», — добавил он.

Плюс во второй половине месяца идёт подготовка к налоговым платежам, но на фоне обязательных продаж валюты влияние данного обстоятельства будет незначительным. Закрытие ниже отметки 91,6 рубля за доллар, то есть уровня конца июня, предполагает движение в краткосрочной перспективе в диапазон 85−90 рублей, где будут тестироваться минимальные значения.