ЦБ готов повышать ключевую ставку, если не увидит устойчивого замедления инфляции
Сейчас она находится на уровне 15% годовых.
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Сейчас она находится на уровне 15% годовых.
АЛМА-АТА, 15 ноября. /ТАСС/. Банк России будет готов снова повышать ключевую ставку, если не увидит устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий. Об этом заявила зампред регулятора Ольга Полякова, выступая на ХI Конгрессе финансистов Казахстана.
«На последних заседаниях мы поднимали ключевую ставку очень ощутимыми шагами и за прошедший период мы подняли ее на 7,5 п.п. — до 15% годовых. При необходимости мы будем готовы сделать это вновь, если мы не увидим признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий», — сказала она.