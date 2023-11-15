Акции «СПБ биржи» взлетели на 19% после новости о возможных торгах ЦФА

Депутат заявил, что «СПБ биржа» после попадания под санкции может переориентироваться на торговлю новыми инструментами, в том числе криптовалютами, цифровыми финансовыми активами (ЦФА) и ценными бумагами подсанкционных компаний.

К 13:33 мск стоимость бумаг скорректировалась до 103,2 ₽ — на 16% больше цены на момент закрытия основной сессии торгов 14 ноября. Индекс Мосбиржи составил 3192,44 пункта (-0,62%). С начала года котировки «СПБ биржи» уменьшились на 10,34%, бенчмарк увеличился на 48,2%.

Аксаков добавил, что «СПБ биржа» в условиях санкций может также начать работу на внешних рынках дружественных стран. Депутат также пояснил, что попавшие под санкции российские компании в перспективе смогут выпускать ценные бумаги и финансовые активы для российских и иностранных инвесторов. Эти активы будут покупать и инвесторы из недружественных государств, допустил парламентарий.

Экс-руководитель «СПБ биржи» Роман Горюнов в октябре заявлял, что площадка готова открыть торги криптовалютой, как только ее легализуют в России. Он отметил, что в 2017 г. биржа уже пыталась запустить криптобиржу. По мнению Горюнова, российские криптоинвесторы должны торговать в отечественной инфраструктуре, а не на иностранных платформах.

«СПБ биржа» попала под санкции США 2 ноября. Позднее американский Минфин опубликовал генеральную лицензию, в которой сообщалось, что до 31 января 2024 г. будет продлена возможность совершения ряда отдельных операций с торговой площадкой.

Биржа приостановила торговлю иностранными ценными бумагами после новости о включении в санкционный список США. Торговая площадка сменила генерального директора. Вместо Горюнова, который занимал пост с октября 2021 г., «СПБ биржу» возглавил Евгений Сердюков.

На фоне новости о введении санкций акции торговой площадки обвалились более чем на 20%. Мосбиржа из-за резкого изменения цены провела дискретный аукцион 2 ноября с 20:50 до 21:20 мск.

С 3 ноября площадка частично возобновила торговлю российскими бумагами. Полностью возобновить торги биржа планировала 6 ноября, но затем объявила, что операции с иностранными акциями останутся на паузе.

По данным председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, блокировка активов на «СПБ бирже» в результате санкций по большей части повлияла на квалифицированных инвесторов. Им принадлежит до 80% всего объема бумаг.