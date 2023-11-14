Выплата за терпение: кто из россиян может получить выплату за долгий брак

Выплата семейным парам, которые прожили вместе больше половины века, была введена в отдельных регионах страны в 2002 году. Позднее, в 2007 году денежный подарок от государства стали получать пары, отметившие 50, 55, 60, 65, 70 и 75 лет супружеской жизни.

Экономист подчеркнула, что данные выплаты находятся на уровне регионов, и каждый субъект РФ сам решает, выплачивать ли их и в каком объеме.

Помимо выплат регионы награждают пары почетными грамотами, знаками и памятными подарками.

Оформить заявление на эту выплату можно в 19 регионах России: Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Калужская, Пензенская, Тюменская, Самарская области, Удмуртия, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий АО и другие. В разных регионах выплаты выплачиваются по-разному.

Самый щедрый на выплату за долгий брак регион — Санкт-Петербург: за «золотую» свадьбу здесь начислят 50 тысяч рублей, а пары, отметившие 75-летие супружеской жизни, получат 75 тысяч рублей.

В Калужской области супруги получают 4 500 рублей, в Московской и Пензенской областях и Удмуртии — по 5 000 рублей. В Самаре выплаты предусмотрены для супружеской пары, где один из супругов или оба были участниками Великой Отечественной войны. Им из бюджета выплачивается по 10 тыс. рублей.

В Москве размер материальной помощи с 1 января 2023 года составляет 25 250 рублей для юбиляров, отметивших 50-летие, 31 652 рубля для 55 и 60 лет в браке, 37 873 рубля для тех, кто прожил вместе 65 или 70 лет.

Чтобы получить выплату за долгую совместную жизнь, необходимо обратиться в многофункциональный центр (МФЦ) или в отдел социальной защиты населения и подать заявление. Также в ряде регионов заявление можно оформить посредством Госуслуг.

​ «Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».