«Уралсиб» за 9 месяцев получил 17,5 млрд рублей чистой прибыли

Чистый процентный доход банка до резервов с января по сентябрь текущего года достиг 24,8 млрд руб., после резервов — 19,8 млрд руб. Банк Уралсиб также предоставил данные по кредитному портфелю. Средства после вычета резервов сократились на 6,2%, до 429,5 млрд руб.

Всего средства клиентов снизились на 5,9%, до 526 млрд руб. Количество собственных средств у банка увеличилось на 18,7%, до 106,5 млрд руб., с начала года по сентябрь.

За девять месяцев текущего года банк заработал больше, чем за 2022 год. По итогам прошлого года кредитная организация получила 2,4 млрд руб. чистой прибыли.

Чистая прибыль банковского сектора по итогам первых трех кварталов достигла 2,7 трлн руб. Такую оценку ранее в ноябре приводила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова. Она также сообщила, что к концу текущего года Центробанк ожидает прибыль коммерческих банков на уровне 2,9−3 трлн руб.

О ситуации в банковской сфере в материале «Ъ» — «Банки придерживают депозиты».