Стали известны финансовые планы россиян на 2024 год

2% респондентов сообщили, что не будут экономить. Еще 5% опрошенных считают маловероятным, что начнут это делать. 24% затруднились ответить на вопрос «Какие у вас планы относительно экономии в 2024 году?».

На вопрос «Какие у вас планы относительно создания финансовых накоплений в 2024 году?» 30% респондентов сообщили, что точно будут копить. 43% сказали, что, скорее, будут это делать. Точно не собираются копить 4%, а затруднились ответить 23%.

Ответы на вопрос «Какие у вас ожидания относительно изменения финансового положения в 2024 году?» распределились следующим образом. 32% опрошенных уверены, что оно останется неизменным, 15% — что ухудшится. 21% считают, что их финансовое положение в следующем году улучшится. 32% затруднились ответить на вопрос.

«Россияне больше настроены на сберегательную модель поведения в 2024 году, нежели на активную потребительскую. Отчасти это может быть связано с сохранением уже выработанной привычки к экономии в текущем году. Кроме того, инфляционные ожидания населения на горизонте ближайшего года остаются на повышенных уровнях», — отметили в пресс-службе сервиса.