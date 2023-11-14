19:48 (мск), источник: ТАСС

Реальный эффективный курс рубля в октябре вырос на 1,2%

За январь — октябрь курс уменьшился на 28,8%, отметили в Центробанке.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в октябре вырос на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

За январь — октябрь курс уменьшился на 28,8%.

Реальный эффективный курс рубля к доллару в октябре вырос на 0,2%, а с начала года уменьшился на 31,7%. К евро увеличение относительно прошлого месяца составило 1,7%, с начала года курс снизился на 30,8%.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.

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