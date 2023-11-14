OBI ремонтирует торговые знаки. Немецкий ритейлер оспаривает в суде использование бренда в России

Немецкая OBI подала иск в Арбитражный суд Московской области к одной из структур российской сети ООО «Оби Франчайзинговый центр» о запрете использования товарных знаков со словесным обозначением OBI, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Рассмотрение иска назначено на 10 января 2024 года.

В немецкой OBI GmbH & Co подтвердили «Ъ», что принимают меры против нарушения использования своих брендов в России. Там говорят, что торговая марка OBI используется незаконно, а просьба урегулировать вопрос во внесудебном порядке была проигнорирована российской стороной. В российском OBI сообщили «Ъ», что «компания старается нивелировать материальные и репутационные риски, которые возникли на фоне прекращения работы немецкой OBI GmbH в РФ». Там говорят, что направляли запрос немецкой стороне о возобновлении переговоров для урегулирования внутренних вопросов, которые до сих пор остаются открытыми.

Кроме того, из данных в картотеке арбитражных дел следует, что немецкий ритейлер подал ходатайство о запрете российской компании и регистратору доменных имен Ru-Center, привлеченному к делу в качестве третьего лица, совершать любые действия в отношении домена obi.ru, направленные на прекращение прав его администрирования или передачу поддержки сведений об этом домене другому регистратору. Суд удовлетворил эти требования.

Без принятия обеспечительных мер домен мог быть передан другому лицу, что затруднило бы рассмотрение дела и потребовало бы дополнительных действий от истца, поясняет руководитель практики по защите интеллектуальной собственности в интернете Semenov & Pevzner Екатерина Калиничева. В Ru-Center отказались от комментариев.

OBI GmbH работала в России с 2003 года. Весной 2022 года из-за военных действий на Украине сеть приостановила работу 27 гипермаркетов в РФ, а затем вышла из местного бизнеса.

В августе 2022 года владельцем структур OBI стало ООО ГИСК МАХ. После этого собственники российского бизнеса OBI сменились трижды, и с апреля 2023 года им стало АО «Аллонж», следует из данных ЕГРЮЛ.

Владельцы этой компании неизвестны, но ее гендиректором названа Марьяна Гилясова, возглавляющая также «ТК Синдика-О» — структуру холдинга «Синдика» сенатора Арсена Канокова. В «Синдике» на запрос «Ъ» не ответили.

По собственным данным, сейчас в 12 городах РФ работает 24 магазина под вывеской OBI. В феврале 2023 года был закрыт гипермаркет в Сургуте и прекращена работа сгоревшего в декабре 2022 года магазина в подмосковных Химках. По итогам 2022 года, общая выручка российских магазинов OBI сократилась на 36,5%, до 26,5 млрд руб., компания занимает восьмое место среди DIY-ритейлеров в рейтинг Infoline.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов отмечает, что «значимость бренда OBI в категории строительных и DIY-товаров сопоставима с IKEA на рынке мебели и товаров для дома». Вероятно, по этой причине российская компания продолжает использовать бренд, полагает эксперт.

Ранее на сайте российского OBI говорилось, что бренд используется временно и гипермаркеты планируется перезапустить под новым названием.

Еще год назад российское юрлицо OBI начало регистрировать новые товарные знаки и домены, в том числе созвучные с текущим названием сети: HOBI, OBBI и так далее. Сейчас бренды не используются, а сообщение на сайте удалено, убедился «Ъ».

В июне 2023 года немецкая OBI GmbH & Co в одностороннем порядке расторгла лицензионный договор с «Оби Франчайзинговый центр» на использование товарных знаков OBI, уточняет руководитель судебно-претензионного направления компании «Онлайн Патент» Александра Пелих. Если договор не предусматривает использование лицензиатом товарных знаков после такого прекращения, требования немецкой стороны в суде могут быть признаны обоснованными, полагает она.

Охрана товарных знаков может быть прекращена досрочно, если они не используются в течение трех лет, отмечает старший юрист FTL Advisers Анастасия Семенова. По ее словам, если немецкая OBI одержит победу в суде, но не вернется на рынок РФ, у российской компании не будет препятствий для регистрации идентичного названия спустя время.