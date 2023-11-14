Нефтяные отчетности давят на финансовые рынки
Обзор российского рынка на 14 ноября от Даниила Болотских, аналитика «Цифра брокер».
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Обзор российского рынка на 14 ноября от Даниила Болотских, аналитика «Цифра брокер».
Индекс МосБиржи в понедельник повысился на 0,19%, до 3248,27 п., индекс РТС — на 0,9%, до 1117,43 п.
Опережающую динамику показали акции Ростелекома (RTKM 81,65 ₽, +4,21%). Кроме того, относительно неплохой рост показали котировки акций ФСК-Россети (FEES 0,12642 ₽, +2,33%), несмотря на заявление менеджмента о ремонтной программе компании в 2023 году, стоимость которой может превысить 91 млрд руб.
Рубль продолжил дорожать к основным валютам: к доллару США до 91,6200 ₽, к евро до 98,0550 ₽
Ставки фрахта на морские перевозки контейнеров на российских направлениях падают вслед за мировыми, снизившись с лета более чем на 60%, что может отразиться на выручке ДВМП (FESH 94,72 ₽, −0,39%) в краткосрочной перспективе.
Совет директоров «НоваБев Групп» (BELU 5662 ₽, −0,47%) объявил об обратном выкупе 90 тыс. акций компании, что эквивалентно 509 млн руб. Менеджмент также рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев с начала 2023 года в размере 135 ₽ на акцию, что соответствует дивидендной доходности 2,3% по текущим котировкам.
Сеть клиник «Мать и дитя» (MDMG 828,1 ₽, −0,37%) открывает амбулаторное направление многопрофильного госпиталя «Мичуринский» общей площадью 8755 квадратных метров. Стационар рассчитан на 60 койко-мест.
В России добыча жидких углеводородов (нефть и конденсат) снизится в 2023 году на 0,4 млн барр./сут, до 10,61 млн барр./сут, т. е. сократится на 80 тыс. барр./сут сильнее по сравнению с предыдущим прогнозом. В октябре объемы нефтедобычи в России сохранились на прежнем уровне, 9,5 млн барр./сут.
Во вторник утром настроения на мировых рынках нейтральные: японский индекс Nikkei 225 растет на 0,6%, китайский индекс Shanghai Composite практически не меняется по сравнению с окончанием торгов в понедельник.
Сегодня ежемесячный отчет по нефтяному рынку опубликует Международное энергетическое агентство (МЭА), а в США выйдут данные по инфляции за октябрь. Эти новости могут спровоцировать повышенную волатильность на нефтяном и фондовом рынках.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».