10:25 (мск), источник: ТАСС

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям ОВК, снижение которых превысило 20%

По данным на 10:16 мск, акции снижались до 29.8 рубля за бумагу.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Мосбиржа объявила о проведении дискретного аукциона по акциям ОВК после их снижения более чем на 20%, сообщается на сайте торговой площадки.

По данным на 10:16 мск, акции ОВК снижались на 25,13% — до 29.8 рубля за бумагу.

Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов планируется на 10:50 мск, отмечается в сообщении Мосбиржи.

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