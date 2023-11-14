Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям ОВК, снижение которых превысило 20%
По данным на 10:16 мск, акции снижались до 29.8 рубля за бумагу.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
По данным на 10:16 мск, акции снижались до 29.8 рубля за бумагу.
МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Мосбиржа объявила о проведении дискретного аукциона по акциям ОВК после их снижения более чем на 20%, сообщается на сайте торговой площадки.
По данным на 10:16 мск, акции ОВК снижались на 25,13% — до 29.8 рубля за бумагу.
Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов планируется на 10:50 мск, отмечается в сообщении Мосбиржи.