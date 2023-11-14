Минфин: банкам следует разделять с клиентами потери от мошенников

По его словам, сейчас обманутый клиент банка разбирается со своей проблемой сам, обращаясь в суд. «Статистика очень плачевная, порядка, по-моему, 5%, которым реально удается доказать, что гражданину можно возвращать деньги», — сказал Иван Чебесков.

Согласно статистике ЦБ, во втором квартале 2023 года злоумышленники похитили со счетов россиян 3,6 млрд руб. Доля возвращенных клиентам средств составила всего 4,5% — около 163 млн руб.

Почти половину украденных денег (46,5%) мошенникам удалось заполучить с помощью социальной инженерии. Находясь под психологическим воздействием, пострадавший сам называет всю необходимую для списания средств информацию, тем самым нарушая договор банковского обслуживания.

«В большинстве случаев гражданин сам это сделал, ему еще говорят, что ты нарушил условия договора, в общем, сам за все отвечай. Мне кажется, такая позиция в текущих условиях неправильная», — подчеркнул Иван Чебесков. Разделение финансовых потерь клиентов будет социально справедливым и даст банкам стимул активнее бороться с мошенничеством.

По словам Чебескова, если обязать банки выплачивать половину потерянных клиентом денег, то службы безопасности банков бросят силы на борьбу с мошенниками. «По сути, деньги будут воровать напрямую у банков. Такой вопрос нужно проработать», — подытожил глава департамента.

Отмечается, что сложности с расследованием подобных преступлений возникают в том числе из-за медленной реакции кредитных организаций на запросы полиции. Срок ответа на запрос составляет до 30 дней, что тормозит проведение срочных оперативно-разыскных и процессуальных мероприятий. 20 октября президент России Владимир Путин подписал закон об информационном взаимодействии ЦБ с МВД. Общая база двух ведомств позволит сократить срок рассмотрения жалоб и использовать сведения о мошеннических операциях в своей работе.

24 июля Владимир Путин подписал закон, который обязывает банки возвращать клиенту украденные деньги, если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, находящийся в базе Центрального банка. Закон вступит в силу в июле 2024 года из-за необходимости усовершенствовать технические системы банков и ведомства.

Александра Горошилова