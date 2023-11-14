«Магнит» в III квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 7,8%

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Один из ведущих российских ретейлеров «Магнит» в третьем квартале 2023 года увеличил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 7,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 17,564 млрд рублей (по стандарту МСБУ 17), говорится в сообщении компании.

Общая выручка выросла на 5,7%, до 628,485 млрд рублей, розничная выручка — на 7%, до 623,893 млрд рублей. Показатель EBITDA сократился на 0,9% и составил 42,38 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 6,7% против 7,2% в июле — сентябре прошлого года.

Чистая прибыль «Магнита» за девять месяцев выросла на 13,5% — до 54,881 млрд рублей, выручка — на 7,4%, до 1,858 трлн рублей, розничная выручка — на 7,7%, до 1,828 трлн рублей. EBITDA увеличилась на 1,1% — до 124,184 млрд рублей, рентабельность по EBITDA составила 6,7% против 7,1% за девять месяцев 2022 года.

Продажи сопоставимых магазинов ретейлера (like-for-like, LfL, включая магазины «Дикси») в январе — сентябре увеличились на 4,6%, в третьем квартале — на 3,1%. Средний чек за девять месяцев вырос на 3,4%, покупательский трафик — на 1,2%, в июле — сентябре средний чек в сопоставимых магазинах повысился на 3,8%, LfL-трафик снизился на 0,6%.

В третьем квартале «Магнит» открыл 398 магазинов (net, с учетом закрытий), за девять месяцев — 1 тыс. 302 объекта. По состоянию на 30 сентября количество магазинов под управлением группы достигло 28,707 тыс., включая 26,488 тыс. магазинов «Магнит» и 2,219 тыс. магазинов «Дикси». Торговая площадь «Магнита» на конец сентября составила 9,894 млн кв. м, что на 5,8% больше показателя на 30 сентября 2022 года.