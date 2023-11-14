Курс доллара на Мосбирже опускался ниже 91 рубля впервые с 28 июля

По данным на 14:02 мск, доллар снижался на 0,78%, до 90,9 рубля.

К 14:14 мск доллар замедлил снижение и находился на уровне 91,09 рубля (-0,57%). В то же время евро терял 0,34%, опускаясь до 97,72 рубля, юань снижался на 0,5%, до 12,482 рубля.