Курс доллара на Мосбирже опускался ниже 91 рубля впервые с 28 июля
МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Курс доллара на Мосбирже опускался ниже 91 рубля впервые с 28 июля, свидетельствуют данные валютных торгов.
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МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Курс доллара на Мосбирже опускался ниже 91 рубля впервые с 28 июля, свидетельствуют данные валютных торгов.
По данным на 14:02 мск, доллар снижался на 0,78%, до 90,9 рубля.
К 14:14 мск доллар замедлил снижение и находился на уровне 91,09 рубля (-0,57%). В то же время евро терял 0,34%, опускаясь до 97,72 рубля, юань снижался на 0,5%, до 12,482 рубля.
По данным на 14:14 мск, индекс Мосбиржи находился на отметке в 3 206,69 пункта (-1,28%), индекс РТС снижался на 0,75%, до 1 109,01 пункта.