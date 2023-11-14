ЦБ выявил маскирующиеся под ломбарды нелегальные компании, выдающие займы

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Банк России выявил нелегальные компании, маскирующиеся под ломбарды и выдающие займы под залог имущества, следует из сообщения регулятора.

«Банк России выявил нелегальные компании, которые под видом оказания услуг по хранению имущества граждан фактически выдают займы под его залог и работают, маскируясь под ломбарды. При этом такие организации не включены в государственный реестр ломбардов, который ведет Банк России, не соблюдают законодательные требования к ломбардной деятельности и не поднадзорны регулятору», — говорится в сообщении банка.

Как отмечает регулятор, это создает риски нарушения прав потребителя. Так, нелегалы подменяют договоры займа договорами хранения, а проценты по ним могут существенно превышать значения, установленные для легальных участников рынка. Также имущество, переданное нелегалам, не подлежит страхованию, тогда как для ломбардов это обязательное требование. Кроме того, нет гарантий того, что клиенту нелегала будут выплачены деньги при реализации вещи, в то время как ломбарды обязаны вернуть разницу между суммой реализации невостребованной вещи и суммой обязательств потребителя (если сумма, вырученная при реализации вещи, превышает сумму оценки).

Банк России считает эту практику незаконной и вносит сведения о лжеломбардах в список компаний с признаками нелегальной деятельности, а также информирует о выявленных случаях правоохранительные органы. ЦБ добавил, что подобные компании могут быть привлечены к административной ответственности, а их руководители — к уголовной.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо проверять, состоит ли компания в государственном реестре ломбардов, напомнил регулятор. Также Банк России отметил, то легальный ломбард должен заключать с клиентом договор займа в форме залогового билета.