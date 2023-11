Boeing вытащил Dow Jones в плюс

Накануне иена демонстрировала достаточно высокую волатильность, что породило слухи о возможном вмешательстве Банка Японии. Однако во вторник иена вновь торгуется около 151,7 за доллар, что стимулирует покупки акций японских экспортёров. Даже в банковском секторе обнаружили позитив от слабой иены, так как это повышает доход в национальной валюте от зарубежных инвестиций. В частности, свой прогноз по прибыли пересмотрел банк Mizuho Financial (+2,7%). Собственно говоря, финансовый сектор был одним из лучших: Mitsubishi UFJ Financial (+2,3%), Sumitomo Mitsui Financial (+1,0%). Дорожали такие акции, как Toyota Motor (+0,9%), Advantest Corp. (+3,4%), Honda Motor (+2,1%), Nissan Motor (+1,5%).