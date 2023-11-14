Boeing вытащил Dow Jones в плюс

Индексы США завершили торги разнонаправленно. Чувствительный к ставкам NASDAQ снизился наиболее ощутимо, хотя доходность по 10-летним казначейским обязательствам США повысилась лишь на 0,6 Б. П. до 4,634%. Также можно говорить о негативном влиянии решения агентства Moody's изменить прогноз по рейтингу США на «Негативный» Индексу Dow Jones изрядно помогли акции Boeing (BA), который получает новые заказы на самолёты в рамках авиашоу в Дубае. Кроме того, Китай рассматривает вопрос о возможном снятии запрета на новые заказы B737 Max..

Опрос ФРБ Нью-Йорка по потребительским ожиданиям показал снижение ожиданий инфляции американцев на год до 3,6% с 3,7%. На три года вперёд ожидания остались на уровне 3,0%, а на пять лет снизились до 2,7% с 2,8%.

Индия может рассмотреть снижение пошлин на ввоз электромобилей, что позитивно для Tesla (TSLA), которая заявляла о планах строительства завода в этой стране. Британская EG Group заявляет о планах покупки скоростных зарядных станций Tesla. Tyson Foods' (TSN) отчиталась лучше прогнозов по прибыли на фоне роста цен на мясо. Micron Technology (MU) столкнулась с судебными претензиями Yangtze Memory Technologies за нарушение лицензионных прав. Exxon Mobil (XOM) планирует начать производить литиевые батареи с 2027 года на заводе в Арканзасе в объёме достаточном для оснащения 1 млн электромобилей в год. Повышались акции Novo Nordisk (NVO) на фоне опубликованной информации, что препарат компании для похудения Wegovy не только снижает вес, но и сокращает вероятность других заболеваний, хотя это очевидно без дополнительных исследований.

Динамика по секторам: Utilities −1,24%, Real Estate −0,82%, Technology −0,54%, Communication Services −0,2%, Financials −0,16%, Materials −0,14%, Industrials +0,09%, Consumer Discretionary +0,29%, Consumer Staples +0,37%, Health +0,57%, Energy +0,71%.

DJIA — 34337,87 п. (+0,16%),

S&P 500 — 4411,55 п. (-0,08%),

NASDAQ Composite — 13767,74 п. (-0,22%).

Китайские акции в ожидании встречи президентов США и КНР

Азиатские рынки преимущественно повышались, хотя в Китае индексы испытывали затруднения с выбором направления. В Ю. Корее президент страны подтвердил, что запрет на короткие продажи пока останется. Китайские банки выдали в октябре новые кредиты на сумму 738.4 млрд юаней по сравнению с 2.31 трлн в сентябре. Возможно, что потребители кредитов не торопятся, ожидая ещё одно снижение ставки Народного Банка до конца года.

Внимание инвесторов сосредоточено на встрече президентов США и Китая, которая состоится в Сан-Франциско 15 ноября. В Шанхае рост более 1,5% демонстрировали брокерские компании, а вот в секторе угольщиков падение более 1%. В Гонконге технологичные компании теряли менее 1%.

Накануне иена демонстрировала достаточно высокую волатильность, что породило слухи о возможном вмешательстве Банка Японии. Однако во вторник иена вновь торгуется около 151,7 за доллар, что стимулирует покупки акций японских экспортёров. Даже в банковском секторе обнаружили позитив от слабой иены, так как это повышает доход в национальной валюте от зарубежных инвестиций. В частности, свой прогноз по прибыли пересмотрел банк Mizuho Financial (+2,7%). Собственно говоря, финансовый сектор был одним из лучших: Mitsubishi UFJ Financial (+2,3%), Sumitomo Mitsui Financial (+1,0%). Дорожали такие акции, как Toyota Motor (+0,9%), Advantest Corp. (+3,4%), Honda Motor (+2,1%), Nissan Motor (+1,5%).

По состоянию на 8:25 мск:

NIKKEI 225 — 32718,76 п. (+0,41%),

Hang Seng — 17419,50 п. (-0,04%),

Shanghai Composite — 3050,12 п. (+0,12%).

Нефтяные котировки пока растут на заявлениях и ожиданиях

Нефть продолжила рост, реагируя на улучшение прогноза ОПЕК по спросу в текущем году. Кроме того, рынок тревожат заявления из Ирана, где призывают к объявлению нефтяного эмбарго против Израиля и его союзников в текущем кризисе. Минэнерго США объявило тендер на закупку около 1,2 млн баррелей для пополнения стратегических резервов. Казначейство США также разослало запросы судоходным компаниям относительно около сотни судов, которые нарушают объявленные G7 санкции против российской нефти. По сути, это первая попытка вернуться к вопросу контроля за соблюдением того, что не соблюдается уже давно.

По состоянию на 8:40 мск:

WTI — $78,46 (+0,26%),

Brent — $82,73 (+0,25%),

Золото — $1948,20 (-0,10%).



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