Стало известно, сколько россиян интересуются курсом доллара

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование портала Superjob.

При этом мужчины обращают внимание на котировки чаще, чем женщины. Также валютные новости чаще интересуют молодежь и граждан с высоким доходом. В опросе приняло участие 1600 респондентов из всех регионов нашей страны.

Опрошенные прогнозируют, что на первый рабочий день следующего года — 9 января 2024 года доллар будет стоить 103 рубля 46 копеек. Эксперты отмечают, что на народные ожидания повлиял октябрьский рост курса, несмотря на последующее ослабление доллара.

До этого стало известно, что россияне нарастили в октябре покупку валюты почти втрое согласно данным ЦБ. Сумма покупок выросла до 120 млрд рублей. В ЦБ подчеркнули, что основной объем пришелся на доллары США и евро. Темпы роста покупок ускорились во второй половине октября, когда рубль начал укрепляться.