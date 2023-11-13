Российский рынок акций снижается на старте торгов

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением индекса Мосбиржи на 0,02%, до 3 241,31 пункта, индекса РТС на 0,15%, до 1 105,73 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.