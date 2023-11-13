10:36 (мск), источник: ТАСС

Российский рынок акций снижается на старте торгов

К 10:05 мск индекс Мосбиржи снижался до 3 236,09 пункта, индекс РТС находился на уровне 1 104,24 пункта.

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Источник: AP 2023

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением индекса Мосбиржи на 0,02%, до 3 241,31 пункта, индекса РТС на 0,15%, до 1 105,73 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи снижался до 3 236,09 пункта (-0,18%), индекс РТС находился на уровне 1 104,24 пункта (-0,29%).

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