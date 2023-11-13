Послабления по курсу. Какие изделия могут освободить от гибких экспортных пошлин

Это поможет небольшим экспортерам, уверена вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова:

«От бизнеса было много обращений. И мы говорили о том, что такие послабления нужны, поскольку мы сейчас стараемся максимально продвигать наших предпринимателей с точки зрения выхода за рубеж, представления продукции и так далее. Вопросы вывоза образцов, каких-то компонентов, которые мы реально можем предлагать, показывать на выставках, сразу становились проблемными. Бизнес неоднократно просил о каком-то минимальном коридоре. Конечно, €200 — это совсем маленькая сумма, хотелось бы побольше. Но хотя бы первый шаг сделан».

Власти ввели гибкие пошлины 1 октября. Они применяются, если курс национальной валюты превышает 80 ₽ за доллар, и чем слабее рубль, тем выше ставка — вплоть до 7%.

Однако такая мера добавила проблем не только экспортерам, но и перевозчикам, отметил генеральный директор компании «Оптималог» Георгий Властопуло:

«В этом году были введены дополнительные экспортные пошлины, которые затронули огромное количество товарных номенклатур, в том числе бумагу, конверты и прочее, в зависимости от курса рубля. Это вызвало очень широкий резонанс в логистическом сообществе, потому что при оформлении посылки или конверта требовалось декларировать эту бумагу и платить с нее 7% экспортных пошлин. Видимо, государство все-таки нас услышало и отреагировало вот такой вот мерой».

Выводя товары дешевле €200 из-под пошлин власти рассчитывают «сохранить курс и меры, направленные на поддержку несырьевого экспорта, прежде всего малого бизнеса». Это только первый шаг, но на более серьезные послабления рассчитывать не приходится, считает вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян:

«На выставки активно возят практически все — выставочная деятельность в определенной мере оживилась. Везут все — от элементов декора до чисто технических вещей, продовольственных образцов. Я бы не стал здесь что-то выделять, но если мы говорим про выставки, то тут любая возможность привезти экспонат — это уже положительный эффект. Это не решение проблем, но некий шаг навстречу. Что касается наиболее смелых действий, возможно, они будут к середине следующего года».

В октябре экспортные пошлины принесли в бюджет дополнительные 30 млрд руб. — это сопоставимо с результатами работы Федеральной таможенной службы по всем платежам за один день. На бюджет эти сборы серьезно не влияют, но бизнес их ощущает, заявлял врио руководителя службы Руслан Давыдов. А профильные объединения, например РСПП, предлагали отказаться от пошлин на экспорт несырьевых товаров со следующего года.