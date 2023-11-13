Объем выдачи ипотеки в России за 10 месяцев превысил показатель всего 2022 года

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Объем ипотечных кредитов, выданных в России в 2023 году, уже превысил показатель всего 2022 года, сообщается в Telegram-канале Минстроя.

«За 10 месяцев 2023 года, по оценке ДОМ.РФ, выдано 1,6 млн кредитов на 6,3 трлн рублей. Этот показатель выше, чем за весь 2022 год», — сказано в сообщении о встрече главы Минстроя России Ирека Файзуллина и генерального директора АО «ДОМ.РФ» Виталия Мутко в Министерстве строительства и ЖКХ РФ.

По данным Минстроя, министр и руководитель госкорпорации в ходе встречи обсудили реализацию совместных проектов Минстроя России и ДОМ.РФ, развитие строительной отрасли, механизмы поддержки граждан, в том числе за счет применения льготных ипотечных программ.