«Норникель» опросит держателей евробондов о возможности приобретения замещающих облигаций

«[Компания] сообщает о проведении с 16 ноября 2023 г. опроса среди лиц, являющихся по состоянию на конец операционного дня 10 ноября 2023 г. держателями еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, по вопросу об осуществлении уполномоченными держателями еврооблигаций выбора между (а) сохранением только текущего способа исполнения заемщиком обязательств перед держателями еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, путем осуществления им прямых денежных выплат без выпуска облигаций, оплата которых при их размещении осуществляется еврооблигациями или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения еврооблигаций (“замещающие облигации”), и (б) предоставлением возможности держателям еврооблигаций приобрести замещающие облигации с дальнейшим получением выплат по ним при одновременном сохранении текущего способа исполнения обязательств, как он описан в подпункте (а), для тех держателей еврооблигаций, которые независимо от причин не приобретут замещающие облигации», — отмечается в сообщении.