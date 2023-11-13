14:22 (мск), источник: ТАСС

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям ОВК

По данным на 12:31 мск, акции компании снижались до 50,1 рубля за бумагу.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Мосбиржа объявила о проведении дискретного аукциона по акциям ОВК после их снижения более чем на 20%, сообщается на сайте торговой площадки.

По данным на 12:31 мск, акции ОВК снижались на 20,48% — до 50,1 рубля за бумагу.

Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов планируется на 13:05 мск, отмечается в сообщении Мосбиржи.

7 ноября 2023 года совет директоров ОВК утвердил цену акций в рамках дополнительного выпуска в размере 9,3 рубля за акцию. Как отмечалось в материалах компании, уставный капитал ОВК планируется увеличить путем размещения дополнительных акций в количестве 12 500 000 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. В настоящее время уставный капитал компании состоит из 115 996 689 обыкновенных акций номинальной стоимостью один рубль.

ОВК — ведущий производитель грузовых вагонов в России. В продуктовой линейке компании — более 70 моделей вагонов нового поколения. ОВК разрабатывает и производит грузовые вагоны согласно международным стандартам и поставляет продукцию в различные страны.

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