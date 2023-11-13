Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям ОВК

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Мосбиржа объявила о проведении дискретного аукциона по акциям ОВК после их снижения более чем на 20%, сообщается на сайте торговой площадки.

По данным на 12:31 мск, акции ОВК снижались на 20,48% — до 50,1 рубля за бумагу.

Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов планируется на 13:05 мск, отмечается в сообщении Мосбиржи.

7 ноября 2023 года совет директоров ОВК утвердил цену акций в рамках дополнительного выпуска в размере 9,3 рубля за акцию. Как отмечалось в материалах компании, уставный капитал ОВК планируется увеличить путем размещения дополнительных акций в количестве 12 500 000 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. В настоящее время уставный капитал компании состоит из 115 996 689 обыкновенных акций номинальной стоимостью один рубль.