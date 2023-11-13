Минимализм на рынке понедельника

Рынок накануне

Индекс МосБиржи в пятницу повысился на незначительные 0,07%, до 3242,06 п. Индекс РТС снизился 0,13%, до 1107,44 п.

В числе фаворитов у инвесторов оказались акции Роснефти (RNFT 598,3 ₽, +2,61%), которые пользуются спросом в ожидании рекомендации совета директоров компании по дивидендам за девять месяцев 2023 года.

Бумаги ДВМП (FESH 95,09 ₽, −2,62%) подешевели в рамках коррекции после опережающего роста в первой половине недели.

Правительство России внесло поправки в законопроект, восстанавливающий уплату топливного демпфера в прежнем объеме с октября. Нефтяные компании заплатят повышенный НДПИ из-за увеличения выплат по демпферу в январе 2024 года, согласно тексту поправок.

Рубль ослаб к доллару США до 92,2925 рубля и окреп к евро до 98,5525 рубля.

Основные новости и события. С 10 ноября Московская биржа (MOEX 211,1 ₽, +2,92%) включила еще восемь акций в список бумаг, торги которыми доступны на вечерней сессии.

Совет директоров РУСАЛа (RUAL 39,75 ₽, −0,79%) рекомендовал воздержаться от выплаты дивидендов за девять месяцев с начала 2023 года.

ФАС утвердила повышение тарифов Транснефти (TRNFP 144950 ₽, +0,28%) на услуги прокачки нефти в среднем на 7,2% с 1 января 2024 года.

Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Минфина Великобритании не разрешило заключить сделку по взаимозачету невозвратных активов между Сбербанком (SBER 280,19 ₽, +1,28%) и его бывшей «дочкой» Sberbank CIB. Речь шла об активах на сумму $107 млн.

Перевозки контейнеров по сети РЖД во всех видах сообщения, включая экспорт, импорт и транзит, выросли в январе-октябре 2023 года на 13,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 6,11 млн груженых и порожних контейнеров TEU.

Грузооборот морских портов России за 10 месяцев 2023 года увеличился на 7,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 749,3 млн тонн. Перевалка сухих грузов выросла на 14,7%, до 382,0 млн тонн, наиболее высокие темпы прироста показали зерновые грузы, химические и минеральные удобрения, металлолом. Перевалка наливных грузов увеличилась на 1,5%, до 367,3 млн тонн, быстрее всего увеличилась перевалка нефти, пищевых и химических грузов.

Ожидания и торговые идеи.

В понедельник утром мировые рынки настроены умеренно негативно: японский индекс Nikkei 225 снижается на 0,12%, китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,19%. Сегодня результаты за III квартал 2023 года по МСФО публикуют МосБиржа (MOEX 211,1 ₽, +2,92%) и Русагро (AGRO 1521,8 ₽, −1,34%).