Квартальная прибыль банка «Санкт-Петербург» продолжает падать

Банк «Санкт-Петербург» в третьем квартале заработал 9,8 млрд рублей по РСБУ — это на 27,4% меньше, чем в предыдущем квартале 2023 года. Чистая прибыль также падала во втором квартале — на 8,8%, до 13,5 млрд рублей. Всего за январь-сентябрь банк заработал 38 млрд рублей.

Чистый процентный доход до создания резервов за третий квартал составил 13 млрд рублей (против 11,5 млрд рублей во втором квартале), после создания резервов — 11,5 млрд рублей (11,1 млрд рублей). Банк в третьем квартале восстановил резервы на 704,65 млн рублей (во втором квартале этот показатель составлял 2,2 млрд рублей, в первом — 3,8 млрд рублей). Причина сокращения прибыли банка не ясна, результаты работы на валютном рынке банк не раскрывает. В июле — сентябре «Санкт-Петербург» получил 3,3 млрд рублей чистых комиссионных доходов.