Главные события финансовых рынков 13 — 19 ноября

Макроэкономика

Данные по инфляции за октябрь опубликуют США, Великобритания, Евросоюз и Россия. Мировые центробанки на основании этих данных оценивают необходимость пересмотра денежно-кредитной политики.

Мировые рынки

Доходности суверенных облигаций на мировых рынках снижаются на фоне ослабления инфляционных ожиданий инвесторов. Участники долговых рынков дисконтируют в котировках паузу в процессе ужесточения ДКП мировых регуляторов. Однако это не оказало поддержки котировкам золота, которые все еще под давлением. На фондовом рынке баланс рисков складывается в пользу повышения индексов на этой неделе.

Россия

Российский фондовый рынок последнее время проявляет завидную устойчивость и невосприимчивость к неблагоприятным факторам. Против рынка играет повышение ключевой ставки сразу на 2 п. п. (до 15%) и укрепление рубля, от которого может пострадать выручка экспортеров.

Несмотря на это, индекс МосБиржи может обновить локальные максимумы в ближайшем времени.

Нефть

ПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликуют ежемесячные отчеты по рынку нефти 13 и 14 ноября соответственно, изменив ситуацию на сырьевом рынке.

Котировки Brent вплотную подошли к уровню поддержки на уровне $80 за барр., который инвесторы захотят проверить на прочность на неделе.

Рубль

Рубль торгуется около 92 рублей за доллар США, что является на текущий момент равновесным курсом отечественной национальной валюты. В ближайшее время доллар будет оставаться в диапазоне 89,3- 94,1 за счет поддержки со стороны растущего счета текущих операций.