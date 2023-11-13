10:22 (мск), источник: ТАСС

Чистая прибыль «Русагро» по МСФО в III квартале выросла в 15 раз

Показатель составил 25,334 млрд рублей.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Группа «Русагро», один из ведущих российских агрохолдингов, в третьем квартале 2023 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 25,334 млрд рублей, что в 15 раз выше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании.

По итогам девяти месяцев прошлого года чистая прибыль компании составила 1,712 млрд рублей.

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