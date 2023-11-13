Чистая прибыль «Русагро» по МСФО в III квартале выросла в 15 раз

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Группа «Русагро», один из ведущих российских агрохолдингов, в третьем квартале 2023 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 25,334 млрд рублей, что в 15 раз выше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании.