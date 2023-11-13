ЦБ РФ хочет обязать банки и МФО информировать клиентов о допуслугах и рисках

ЦБ РФ провел исследование об удовлетворенности клиентов процессом оформления кредитов и займов. Опрос показал, что повышение доступности финансовых продуктов и услуг стало «сопровождается появлением новых видов нарушений и неприемлемых практик».

55% потребителей онлайн-кредитования остались в той или иной степени не удовлетворены продуктом, поскольку, в частности, не получили полной информации по условиям кредита, остались недовольны окончательной процентной ставкой, не знали об оформлении дополнительных услуг или их условиях и др.

В случае со вкладами, недовольных оказалось еще больше — 64%. Неудовлетворенность была связана с невозможностью получить полную информацию по условиям вклада и дополнительных услуг. Клиенты также остались недовольны процентной ставкой по вкладу из-за того, что банк изначально привлек внимание максимальной ставкой без раскрытия условий ее получения, а также проставлением банком автосогласий в пользу того или иного условия.

В конце 2022 г. Центральный банк предложил обязать банки информировать клиентов о выгодах и рисках вложения в новые банковские продукты в письменном виде. Предлагалось внедрить паспорта финансовых продуктов — ключевые информационные документы (КИД) — в котором будут кратко описаны суть финансового продукта, условия вложения денег, риски и гарантии для клиента и сведения о возможных комиссиях.