12:49 (мск), источник: Life.ru

В России подорожали сладкие новогодние подарки из-за роста цен на шоколад в мире

В России на 20% подорожали детские новогодние подарки на фоне роста цен на шоколад на мировом рынке. Об этом сообщает SHOT.

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Источник: Michele Blackwell/CC0

По данным телеграм-канала, в конце октября в магазины завезли первые сладкие наборы, и стоили они ещё по прошлогоднему прайсу, а теперь ценники начинают расти. О повышении уже объявила компания «Объединённые кондитеры», куда входят «РотФронт», «Красный Октябрь», «Бабаевский», «Алёнка» и «Коровка».

При этом цены повышаются неравномерно: больше всего дорожает шоколад (+16%). На 6−8% наблюдается рост стоимости конфет и лишь на 3−4% — карамель.

«Причины подорожания — рост стоимости сырья и логистических издержек, курс валют, повышение ставок по кредитам», — пояснила финансовый эксперт Ольга Лебединская в беседе с SHOT.

В конечном итоге собрать сладкий подарок для самых маленький в этом году будет стоит около 1,6 тысячи рублей, при том, что в прошлом году 800-граммовый сюрприз от Деда Мороза можно было купить на 300 рублей дешевле.

Напомним, в октябре Лайф рассказывал, что повышение цен на какао-бобы приведёт к серьёзному подорожанию шоколада. Как пояснила вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова, они достигли таких цен, которых не наблюдалось на протяжении целых 40 лет. При этом о том, что неурожай какао-бобов в Африке может поднять цены на сладкие лакомства на российском рынке, стало известно ещё в середине лета. Тогда уточнялось, что компании даже могут уменьшить размеры плиток для снижения затрат.

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