Курс доллара. Прогноз на 13−17 ноября

Ожидаем увеличения интенсивности продаж на валютном рынке. Евгений Локтюхов начальник отдела экономического и отраслевого анализа

Сокращение предложения валюты со стороны экспортеров, вызванное завершением повышенных налоговых выплат, и отсутствие других конъюнктурных поводов для дальнейшего укрепления рубля в условиях отката нефтяных котировок способствовали небольшой волатильности на валютном рынке. Пара доллар/рубль опустилась ниже тренда, сформированного в последние месяцы. В отсутствие заметного отскока нефтяных котировок невысокая активность экспортеров может оставить рубль без импульса к укреплению в ближайшие дни. Однако мы ожидаем увеличения интенсивности продаж на валютном рынке ближе к налоговому периоду. Ориентир на начало недели — 91−93 ₽/$.

Установился баланс спроса и предложения. Владимир Евстифеев начальник аналитического управления

На внутреннем валютном рынке установился баланс спроса и предложения. Власти сохраняют риторику, которая поддерживает рубль и предостерегает от разворачивания девальвационных спекулятивных стратегий. Цены на нефть стабилизируются после заметного снижения, что также можно считать позитивным фактором для рубля. Постепенное увеличение притока валюты в РФ со стороны экспортеров должно способствовать продолжению плавного укрепления национальной валюты.

Часть участников рынка зафиксировали прибыль по валютным активам. Полина Хвойницкая руководитель инвестиционной стратегии и аналитики

До конца недели мы прогнозируем торги по паре доллар/рубль в диапазоне 91,5−93,5 ₽/$. Пока на российском рынке сохраняется преимущество в пользу российской валюты на фоне интересных доходностей на российском облигационном рынке, а также снижения спроса на импорт среди населения. Поэтому на текущий момент часть участников рынка зафиксировали прибыль по валютным активам и продолжают плавно увеличивать свою экспозицию на рублевые активы. С другой стороны, мы наблюдаем снижение котировок нефти на мировых рынках, что будет отрицательно влиять на платежный баланс РФ и, в свою очередь, оказывать давление на российскую валюту. Из важных событий до конца следующей недели выделяем публикацию индекса потребительских цен в США, которая состоится во вторник. Участники рынка ожидают замедления потребительской инфляции до уровня 3,3% годовых против прошлого значения 3,7% годовых. Совпадение данных с прогнозами может повысить аппетит к локальным валютам на мировых рынках. Добавим, что в среду выходит блок важной статистики по КНР. Она окажет влияние на котировки.

Риторика денежно-кредитной политики ФРС США

Поддержку российскому рублю продолжает оказывать обязательный возврат валютной выручки экспортерами на фоне высоких цен на энергоносители. Максим Тимошенко директор департамента операций на финансовых рынках

Наличие рынков сбыта российской нефти подтверждается новостями о рекордных поставках российской нефти в Бразилию. В качестве положительных для доллара факторов на мировых рынках — заявления главы Федрезерва о перспективах дальнейшего повышения ставок на фоне все еще сохраняющихся инфляционных рисков. Риторика денежно-кредитной политики ФРС США в ближайшее время во многом зависит от свежих данных по индексу потребительского доверия, а также по ожидаемому уровню инфляции в США.

Спад цен на нефть в область $80 пока никак не отразился на положении рубля. Денис Буйволов аналитик