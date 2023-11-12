15:19 (мск), источник: ТАСС

Глава Минэкономики Франции пообещал вдвое снизить инфляцию в 2024 году

Брюно Ле Мэр спрогнозировал этот показатель на уровне немного выше 2%

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Источник: AP 2023

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Франции успешно справились с инфляционным кризисом, и в 2024 году уровень инфляции будет немного выше 2%, то есть вдвое меньше, чем сейчас. Об этом заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета республики Брюно Ле Мэр.

«Мы одерживаем победу в этой битве с инфляцией, инфляционный кризис остался позади. Я это подтверждаю. В 2024 году инфляция у нас будет немногим выше 2%, мы вернемся к норме», — сказал он в эфире радио France Inter.

Министр подчеркнул, что правительству потребовалось «всего два года» на урегулирование кризиса, напомнив, что в 1970-х годах Франция боролась с сильным ростом цен 10 лет. Он напомнил, что в начале 2022 года инфляция достигла 6%, тогда как в октябре она составила 4,5% по гармонизированному индексу потребительских цен. При этом Ле Мэр предупредил о возможных факторах риска (ценах на энергоносители и конфликте на Ближнем Востоке), которые могут нарушить его прогноз по изменению инфляции. «Нужно продолжать работу, мы на правильном пути и, надеюсь, в течение 2024 года придем к норме», — заключил он.

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