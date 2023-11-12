12:54 (мск), источник: Life.ru

Экономист оценила, сколько можно заработать на «расхламлении»

Экономист Коваленко: Регулярно «расхламляясь», можно заработать от 3000 в месяц.

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Источник: Freepik

Практически у каждого есть вещи, которые не носятся и которыми не пользуются, но и выбросить их жалко. Так и появляются в квартирах горы хлама. Однако если решить регулярно «расхламляться», то можно не только освободить пространство, но и подзаработать. Сколько можно выручить денег, если регулярно продавать что-то на онлайн-площадках, рассказала экономист, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.

«Если говорить о более конкретной стоимости вещей, то, к примеру, футболку могут продавать за 100 рублей и выше. Если регулярно выкладывать какие-то вещи и цена и качество будут соответствовать, то порядка трёх-пяти тысяч рублей в месяц на сайтах объявлений можно подзаработать. Но это без учёта объявлений о технике и крупных покупок», — подсчитала экономист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

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