22:06 (мск), источник: Life.ru

В России с 1 апреля 2024 года могут расширить маркировку пива

С 1 апреля 2024 года в России могут расширить правила маркировки пивоваренной продукции. Соответствующий проект постановления кабинета министров за разработкой специалистов из Минпромторга РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Источник: РИА "Новости"

Новые требования разработаны с учётом специфики отраслевых технических и бизнес-процессов и предусматривают последовательный переход к поэкземплярной прослеживаемости продукции в зависимости от форм-факторов продукции начиная с 1 апреля 2024 года.

Минпромторг РФ

Нововведения установят обязанности участников рынка, а также определят сроки и этапы внедрения поэкземплярной прослеживаемости пивоваренной продукции на всех этапах товаропроводящей цепи. В Минпромторге также рассказали, что проект предполагает расширение интеграции информационной системы маркировки с ЕГАИС. Это, по задумке авторов инициативы, позволит бизнесу работать с обеими системами в режиме «единого окна» и исключить дублирование функционала информационных систем.

Важность маркировки товаров и её плюсы обсудили на форуме «Антиконтрафакт-2023» в Москве.

Напомним, маркировку пива в России запустили 1 апреля этого года. Она будет вводиться в несколько этапов.

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