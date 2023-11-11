В России с 1 апреля 2024 года могут расширить маркировку пива

Новые требования разработаны с учётом специфики отраслевых технических и бизнес-процессов и предусматривают последовательный переход к поэкземплярной прослеживаемости продукции в зависимости от форм-факторов продукции начиная с 1 апреля 2024 года.

Нововведения установят обязанности участников рынка, а также определят сроки и этапы внедрения поэкземплярной прослеживаемости пивоваренной продукции на всех этапах товаропроводящей цепи. В Минпромторге также рассказали, что проект предполагает расширение интеграции информационной системы маркировки с ЕГАИС. Это, по задумке авторов инициативы, позволит бизнесу работать с обеими системами в режиме «единого окна» и исключить дублирование функционала информационных систем.