Российским инвесторам заплатят поровну при обмене активами с иностранцами

«Сейчас будут детали прописываться нормативные, но смысл в том, что всем будет делиться равномерно. На каждого клиента. Исходя из тех, кто будет в этом участвовать: это история добровольная», — отметил Габуния.

Из тех, то выразит желание участвовать в обмене, будет сформирован пул, и средства будут делиться «абсолютно равными долями, исходя из того, какое количество размена получится», пояснил банкир.

ЦБ не исключает, что кто-то из российских инвесторов может не захотеть участвовать в обмене и будет «сидеть, ждать, когда что-то случится», активы разблокируют, и затем он их продаст.

Сейчас же, по оценкам ЦБ, средств иностранцев на счетах С хватит на всех инвесторов, чей портфель заблокированных бумаг не превышает 100 000 ₽ Эта сумма — ключевое условия для участия в обмене.

Механизм обмена заблокированными активами был введен в правовые рамки 8 ноября, когда президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. По оценке ЦБ, обмен может помочь 80% розничных инвесторов, чьи вложения в иностранные бумаги не превышают 100 000 ₽, сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме 9 ноября.

Иностранцы, в том числе из недружественных юрисдикций, могут выкупить у россиян бумаги, которые учитывались в НРД, за счет средств на счетах типа С (на них иностранцам поступают средства с их бумаг и сразу блокируются). Сделки будут проходить на торгах, условия которых установит правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями, она же определит порядок расчета стоимости заблокированных бумаг.

На сделки в рамках такого обмена не будет требоваться разрешение правкомиссии. Бумаги будут зачисляться на специальные транзитные счета, которые покупателям будут открывать российские депозитарии. Комиссии за такие сделки не смогут взимать ни брокеры, ни организатор торгов.

Порядок взаимодействия инвесторов и брокеров, а также особенности идентификации нерезидентов-покупателей определит Банк России. С точки зрения нормативных актов ЦБ готов подготовить технические решения по указу до конца года, отметил 9 ноября первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. Но он признал, что это не означает одновременного появления и практического решения.

Реализация обмена на практике зависит не только от России — требуется согласие зарубежных регуляторов.

Диалог с иностранными регуляторами не идет, они не готовы на сегодняшний день вести его. Владимир Чистюхин первый зампред Банка России

Он добавлял, что иностранный и российский бизнес в обмене заинтересованы: зарубежные инвесторы могут попробовать убедить своих регуляторов пойти на разрешение таких сделок.

Для иностранных инвесторов данный механизм сам по себе не гарантирует получения приобретенных активов — их еще надо будет разблокировать, говорила ранее «Ведомостям» юрист мультисемейного офиса ITSWM Екатерина Дроздова.