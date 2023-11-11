16:02 (мск), источник: ТАСС

Россияне в октябре на 37% чаще продавали наличные доллары, чем покупали

Согласно исследованию банка «Русский стандарт», число онлайн-продаж американской валюты в октябре оказалось на 51% больше, чем покупок.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Россияне в октябре на 37% чаще продавали наличные доллары, чем покупали. При этом в статистике с наличными евро лидируют покупки — в октябре их оказалось на 4% больше, чем продаж, следует из исследования банка «Русский стандарт» (материал есть в распоряжении ТАСС).

«Россияне в отделениях банка чаще продавали доллары, чем покупали. Общее количество таких офлайн-продаж в октябре оказалось на 37% больше, чем покупок. При этом в статистике операций с наличными евро лидируют покупки — в октябре их оказалось на 4% больше, чем продаж», — говорится в исследовании.

Согласно статистике, в онлайне доллары также чаще продают, чем покупают, количество онлайн-продаж американской валюты в октябре оказалось на 51% больше, чем покупок. А евро в онлайне, напротив, заметно чаще покупают, чем продают. Число таких онлайн-покупок в октябре оказалось в два раза больше, чем продаж. Также отмечается, что россияне в целом отдают предпочтение доллару. Так, число валютообменных операций с долларом в октябре в три раза выше, чем евро.

При этом россияне предпочитают менять валюту в офисах банка. Доля наличного валютообмена в октябре составила 87% от общего числа конвертаций, а безналичного — 13%. В сентябре аналогичное соотношение отличалось незначительно — 88% против 12% также в пользу офлайна. Также из исследования следует, что по общей сумме конвертаций в октябре лидирует офлайн — 91% против 9% у онлайна. В сентябре соотношение было следующим: 84% у валютообмена в отделениях банка против 16% у безналичных конвертаций.

«Начало месяца, на фоне завершения налогового периода и продолжающего набирать обороты импорта, рубль терял свои позиции, пробив отметку в 100 ₽ за доллар, правда, ненадолго», — отметил CFA, директор департамента операций по финансовым рынкам банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко, слова которого приведены в исследовании. «При этом во второй половине месяца развернуть тренд на ослабление рубля позволили меры, направленные на обязательную продажу валютной выручки. Сыграло свою роль и повышение ключевой ставки, снизив давление спроса в экономике за счет кредитной составляющей. В октябре в качестве поддержки рублю продолжали выступать высокие нефтяные цены. Обострение ситуации на Ближнем Востоке только усилило этот эффект. В ноябре на рубль продолжит давить общая ситуация с высокими бюджетными расходами, а также геополитическая обстановка», — заключил эксперт.

Об исследовании

В рамках исследования были изучены объемы, средние чеки и количество наличных и безналичных валютообменных операций в банке «Русский стандарт» в октябре и сентябре 2023 года.

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