Расходы в бюджете на 2024−2026 годы предложили перераспределить более чем на 3 трлн рублей

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ предлагает перераспределить расходы внутри бюджета РФ на 2024−2026 годы более чем на 3 трлн рублей, следует из материалов комитета Госдумы по бюджету и налогам к проекту федерального бюджета на 2024−2026 годы, который рассматривается во втором чтении.

«Поправки правительства предполагают перераспределение внутри бюджета расходов более чем на 3 триллиона рублей: 1,466 трлн рублей на 2024 год, на 819,8 млрд рублей на 2025 год и 829,5 млрд рублей на 2026 год», — отмечается в материалах.

Ранее Минфин РФ сообщил, что правительство 7 ноября внесло в Госдуму поправки к проекту федерального бюджета на 2024−2026 годы ко второму чтению. Всего правительством подготовлено 769 поправок, общий объем перераспределения бюджетных средств на 2024−2026 годы составляет 6,7 трлн рублей, уточнили в Минфине. При этом в министерстве со ссылкой на главу ведомства Антона Силуанова добавили, что поправки ко второму чтению могут предусматривать только перераспределение бюджетных средств в пределах общего объема расходов. Поэтому основные характеристики бюджета, принятые в первом чтении, остались неизменными.

Комментируя поправки в бюджет журналистам, глава Минфина Антон Силуанов 9 ноября сообщил, что поправки ко второму чтению проекта бюджета РФ на 2024−2026 годы носят технический характер. По его словам, перераспределение 6,7 трлн рублей не означает, что будет переделано «полбюджета».